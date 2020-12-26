Дві прості поради, як навчитись цінувати те, що є

Для щастя людям завжди потрібно щось більше, але насправді не варто забувати цінувати й ті речі, які вже є у нашому житті. Хоч це і нелегка справа, але таке уміння дозволить наповнити свої дні позитивом.

Для того, щоб чітко знати, куди рухатись і що робити, важливо й розуміти, чого ви вже досягли. Далеко не всі люди вміють цінувати те, що мають, однак це вміння здатне кардинально змінити життя на краще.

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Як навчитись цінувати те, що маєте:

Концентруйте увагу на малому. Краще вибрати найважливіші речі для вас, тимчасово забравши зі списків те, що заважає. Цей спосіб допоможе відсіяти все зайве, а також зрозуміти, чи вам щось потрібне насправді. До слова, ця порада працює і для побутових предметів, одягу та не матеріального. Приміром, стос платівок, які довго чекають на свій час. Можливо, саме зараз треба випробувати їх серед пріоритетів у вільний час?

Зіграйте у мандрівку чи переїзд. Дуже часто саме такі ситуації допомагають легше керувати речами, адже тоді у валізу потрапляють тільки найважливіші речі. Саме цей метод можна приміряти на звичайні будні, а не тільки на мандри. Позбудьтесь того, що використовується рідко, що оцінити важливість інших речей.

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