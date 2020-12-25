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Як друзі насправді допомагають залишатись молодим: нове дослідження
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Британські науковці довели, що розширення кола друзів молодшими людьми допомагає й самим залишатись юними довше. Як це працює - читайте далі.
Учені дійшли до висновку, що є доволі приємний та простий спосіб продовжити молодість. Звісно ж, найкращим варіантом є дотримання правильного способу життя, але також не варто ігнорувати і аспект дружби.
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Розумні та молоді знайомі дозволяють людям помолодшати у середньому на 2 роки. Чому це так працює? Річ у тому, що і жінки, і чоловіки отримають заряд енергії, коли навколо них з'являються юніші співрозмовники.
А от спілкування з ровесниками та старшими людьми психологічно приносить не такий набір позитивних емоцій у більшості випадків. І це підтвердив навіть дуже простий експеримент за участю 170 добровольців, які мали відгадати вік інших за фото у паспорті.
Спершу знімки демонстрували по одному, а потім компонували зі світлинами молодших та старших людей. Виявилось, що в оточенні перших навіть обличчя здавалось свіжішим, тож і вік вказували значно менший.
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