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Як вегетаріанський спосіб життя впливає на організм людини
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Згідно з новим дослідженням, рослинна дієта пов'язана зі здоровими кишковими бактеріями, які можуть знизити ризик таких станів, як ожиріння, діабет 2 типу та захворювання серця.
Американські медики вважають, що мікробіом тісніше пов'язаний з певними продуктами харчування і дієтами, ніж з генетикою.
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"Це дослідження демонструє чіткий зв'язок між конкретними видами мікробів в кишечнику, деякими продуктами харчування і ризиком деяких поширених захворювань. Ми сподіваємося, що зможемо використовувати цю інформацію, щоб допомогти людям уникнути серйозних проблем зі здоров'ям, змінивши свій раціон, щоб персоналізувати свій мікробіом кишечника", – сказав доктор Ендрю Чан.
У цьому дослідженні за участю понад 1100 осіб зі США і Великобританії вчені зібрали дані про склад їх кишкових бактерій, харчові звички і маркери крові. Вони виявили докази того, що мікробіом пов'язаний з певними продуктами харчування і дієтами, і що його склад також пов'язаний з рівнями метаболічних маркерів хвороби.
Нікола Сегата, головний дослідник лабораторії обчислювальної метагеноміки Університету Тренто в Італії, сказав, що дослідники були здивовані, побачивши такі великі і чіткі групи хороших і поганих мікробів, що з'явилися в результаті аналізу.
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