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Як залишатись щасливими навіть після свят
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Зимові свята добігають кінця, а робочий тиждень здається чимось страшним і неприємним. З такими почуттями стикаються чимало людей, але є кілька корисних порад, як повернути відчуття щастя.
Австралійський психолог Брюс Веллс назвав 8 крутих порад, які дозволять продовжити радість у житті навіть після завершення святкового сезону.
І ще: Як повернутись у робочий ритм після свят: прості поради
1. Оптимізм понад усе. Позитивне мислення є невіддільною частиною зимових канікул, тому не варто з ним прощатись, коли свята добігають кінця. Менше дратуйтесь та рідше думайте про несправедливість у світі.
2. Враження кращі за речі. Спогади про приємні моменти можуть тішити роками, а от радість від якоїсь покупки навряд чи затримається на тривалий час. Тому спробуйте зробити так, щоб у житті було більше митей, які будуть зігрівати найхолоднішими вечорами.
3. Піклуйтесь про здоров'я. Зимові свята дозволяють відпочити та набратись енергії, тому й викликають позитивні емоції. Саме час перенести це і на звичайний ритм, додати часу для активності, відпочинку та сну. Базові потреби варто задовольняти, адже це позначається на щасті.
4. Спробуйте щось нове. У багатьох людей канікули асоціюються з пригодами, тому не варто відмовлятись від них і після свят. Не бійтесь експериментувати, бачити, куштувати чи дізнаватись щось нове.
5. Менше гаджетів. Звісно ж, сучасна людина не може повністю відмовитись від них, але робити перерви, аби провести час із користю для себе, для близьких чи друзів – це дуже важливо.
6. Ловіть моменти. Як би вам не хотілось жити у мріях, але треба вміти цінувати те, що є зараз. Насолоджуйтесь всім хорошим, що вас оточує. Вмійте приділяти увагу справам, які є саме зараз.
7. Вдячність дуже важливе. Її не дарма вважають одним із ключів до щастя. Саме вдячність допомагає більше отримувати задоволення від всіх попередніх пунктів. До того ж, люди справді відчувають радість, коли допомагають іншим.
8. Проводьте час з близькими. На святах це було робити легше, але рутина не повинна змінювати це, тому спілкування не варто скасовувати або обмежувати до кількох дзвінків у місяць.
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