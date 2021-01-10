В Італії створили карту світової вакцинації від COVID-19

Науковці з італійського Національного інституту ядерної фізики запустили сайт, на якому надана вся інформація по вакцинації від коронавірусу у країнах світу. Усього застосовується шість вакцин від COVID-19.

Так, на сайті представлена ​​карта, на якій вказано, які препарати використовувала та чи інша країна і як просувається кампанія по вакцинації.

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Згідно з даними, в світі застосовується шість COVID-вакцин – CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer / BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Кожна з них виділяється певним шрифтом.

Зазначено, що найбільше щеплень зробили у США (понад 5,9 мільйона осіб). Однак, згідно зі схемою, яка показує співвідношення кількості щеплень до населення тієї чи іншої країни, світовим лідером по вакцинації є Ізраїль.

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