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В Італії створили карту світової вакцинації від COVID-19

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В Італії створили карту світової вакцинації від COVID-19 - фото 1

Науковці з італійського Національного інституту ядерної фізики запустили сайт, на якому надана вся інформація по вакцинації від коронавірусу у країнах світу. Усього застосовується шість вакцин від COVID-19.

Так, на сайті представлена ​​карта, на якій вказано, які препарати використовувала та чи інша країна і як просувається кампанія по вакцинації.

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Згідно з даними, в світі застосовується шість COVID-вакцин – CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer / BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Кожна з них виділяється певним шрифтом.

Зазначено, що найбільше щеплень зробили у США (понад 5,9 мільйона осіб). Однак, згідно зі схемою, яка показує співвідношення кількості щеплень до населення тієї чи іншої країни, світовим лідером по вакцинації є Ізраїль.

В Італії створили карту світової вакцинації від COVID-19 - фото 442491
В Італії створили карту світової вакцинації від COVID-19 - фото 442490

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Джерело: lab.gedidigital
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