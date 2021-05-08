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Як вчасно помітити розлад харчової поведінки
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Від розладу харчової поведінки в сучасному світі не застрахований ніхто. Ось список ознак, які можуть допомогти виявити проблеми з харчовими звичками.
Ви соромитеся їсти і пити на людях. Страх приймати їжу на очах у інших може нашкодити як соціалізації, так і якістю харчування. Їжа – це важлива частина життя, чи це перерви між уроками або парами, бізнес-ланчі або побачення в ресторанах. Небажання їсти на людях може бути викликано страхом осуду за те, що ви їсте "занадто багато", пише postnauka.
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Ви постійно відчуваєте себе товстим, нікчемним і негарним, але впевнені, що худе тіло це змінить. Однак скільки б ви не втрачали у вазі, це почуття не покидає вас. Згодом через це з'являються нав'язливі думки.
Ви постійно сидите на дієтах і боїтеся поправитися. Якщо ви постійно рахуєте калорії, зважуєтеся кілька разів на день і пробуєте нові дієти – це вже розлад харчової поведінки. Він може проявлятися також постійним завантажуванням нових додатків для схуднення, купівлею книг про дієти і підпискою на десятки "гуру" харчування. Стежити за раціоном важливо, і немає нічого поганого в тому, щоб шукати поради і рекомендації, але тільки поки це не перетворюється в обсесію.
У вас з'явилися дивні ритуали, пов'язані з їжею. Наприклад, перш ніж з'їсти салат, ви поділяєте його на інгредієнти. Або ритуал пережовувати кожен шматочок їжі дуже ретельно і довго.
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