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Цей овоч краще за інших сприяє довголіттю

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Брюссельська капуста - фото 1
Брюссельська капуста / fructberry

Багато хто, особливо діти, скептично ставляться до рослинних продуктів. Однак фахівці нагадали про їх властивості, які можуть комплексно зміцнити організм і наблизити до довголіття.

Експерти вважають, що особлива нелюбов до брюссельської капусти з боку дітей і підлітків викликана гіркуватим смаком продукту. Відраза до гіркого і кислого, своєю чергою, є інстинктом самозбереження, особливо тому, що багато токсинів мають схожі смакові профілі.

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Щоб побороти нелюбов до брюссельської капусти, фахівці рекомендують готувати салат з нею в складі. У страву також пропонують додати мигдаль, родзинки і пармезан. Можливо тоді, вважають експерти, дитина не буде чинити опір, а її раціон стане кориснішим.

Відзначається, що одне горня вареної брюссельської капусти містить близько чотирьох грамів клітковини, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові і покращує травлення. Крім того, харчові волокна допомагають живити хороші бактерії в кишечнику, здатні підвищити настрій і імунітет.

Такий самий об'єм брюссельської капусти містить більше 150% мінімальної добової норми вітаміну С. Ця необхідна поживна речовина діє як антиоксидант, підвищує імунітет і зміцнює здоров'я очей.

Цей овоч краще за інших сприяє довголіттю - фото 443735

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Джерело: fructberry
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