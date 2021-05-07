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Яка популярна їжа послаблює імунну систему
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Захоплення занадто солоною їжею не проходить безслідно для організму, і в першу чергу, це негативно відбивається на серцево-судинній системі.
Сіль затримує рідину в нашому організмі, це давно доведено. Ще сто років тому французькі лікарі помітили: коли вони призначали пацієнтам дієту без солі, тиск знижувався, а самопочуття поліпшувалося, пише sm.news.
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Вважається, що норма солі для дорослої людини – 3-5 грамів на день. Зараз люди в середньому вживають 10-20 грамів. З віком потрібно зменшувати кількість солі. Існує сіль з низьким вмістом натрію, вона корисніша. Але треба розуміти, що зовсім без солі теж не можна, адже вона потрібна нашому організму.
Сіль перешкоджає розщепленню власних жирів, тим самим сприяючи набору ваги. Сіль робить внутрішню поверхню судин більш пухкою і сприйнятливою до відкладення холестерину і формування атеросклеротичної бляшки. Сіль також підвищує вироблення соляної кислоти, що може призвести до загострення захворювань шлунково-кишкового тракту.
Що можна зробити? У процесі приготування страв і за столом замість солі користуйтеся безсольовими приправами: травами і спеціями (базилік, лавровий лист, кориця, селера, кріп, часник, імбир, гірчиця тощо).
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