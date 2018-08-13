Як успішно повернутися до роботи після відпустки і не "відкинути копита"

Якщо ваша відпустка підійшла або підходить до логічного завершення – ці поради допоможуть пережити процес адаптації та повернутися до звичних робочих буднів.

Ми не обіцяємо, що буде легко, але рано чи пізно вам потрібно буде повернутися до роботи.

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Почніть заздалегідь

Для того, щоб максимально спростити свій перший робочий день після відпустки, підготуйтесь заздалегідь. Не засиджуйтесь за смартфоном перед сном, адже зранку вам потрібно буде прокинутися. Не забувайте, що здоровий і міцний сон дозволять вам бути більш продуктивними протягом цілого дня.

Не набирайте безліч завдань

Будь ласка, не намагайтесь одразу виконати все. В ідеалі протягом першого дня ви повинні ознайомитися з тим, що відбувалося тоді, коли ви були відсутніми. А от всілякі робочі зустрічі краще відкласти на потім. Витратьте кілька хвилин на те, щоб розпланувати день, зосередьтеся на головному і не бійтеся просити допомоги.

Якщо на вас відразу звалилася гора роботи, розсортуйте справи по пріоритету виконання. Спочатку розберіться з терміновими завданнями. Подумайте, що зараз найважливіше для вас, вашого керівника та ваших проектів. Не беріться за все, що з'являється протягом дня. Відмовляйтеся від незначних завдань на користь великих цілей.

Не бійтеся просити допомоги

Увійдіть в курс справ

Перш ніж занурюватися в якийсь проект, складіть уявлення про те, що відбувалося за час вашої відсутності. Дізнайтеся про основні події та зміни. Так буде легше розібратися з рутинною частиною роботи.

Не заглиблюйтеся в пошту / соціальні мережі

Це не найкращий спосіб витратити час у перший робочий день. Не плутайте розбір вхідної пошти з продуктивністю. Дайте відповідь тільки на термінові листи, а потім займіться іншими справами.

Нагадайте команді та клієнтам про себе

Експерти рекомендують коротко повідомити керівнику та колегам, над чим ви працюєте протягом цього дня. Не вдавайтеся в деталі, поки повністю не увійшли в курс справи. Також зв'яжіться з головними замовниками. Нагадайте їм, що ви повернулися і до вас можна звертатися за допомогою. Це найпростіше правило, але воно неабияк впливає на ваших клієнтів.

Дбайте про себе

Після відпустки так і тягне зануритися в справи і працювати до знемоги. Але з таким підходом ви не тільки можете стати жертвою стресу, але і, швидше за все, наробите помилок. В результаті продуктивність не зросте, а знизиться.

Обов'язково робіть перерви, розминайтеся та не забувайте про повноцінний обід / перекуси. А після роботи повертайтеся до звичного розпорядку дня. Лягайте спати не надто пізно.

Концентруйтесь на роботі

У цей день все буде вас відволікати: розпитування колег про відпустку, новини та оновлення друзів у соціальних мережах, які ви пропустили. Як би вам не хотілося надолужити згаяне, не витрачайте на це час. Зосередьтеся на роботі.

Не показуйте всім свої фотографії з відпустки, адже це теж вас відволіче. Та й не варто хвалитися перед всім офісом. Можете поділитися враженнями з найбільш близькими колегами під час обіду.

Не варто забувати про повноцінний обід і відпочинок

Згадайте приємні моменти з відпустки

Не забувайте, що ви можете контролювати свої думки. Не сумуйте через те, що знову доводиться працювати. Краще з вдячністю згадаєте хороші моменти відпочинку. Постарайтеся розтягнути відчуття блаженства, яке виникло у відпустці.

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