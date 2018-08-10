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Як позбутися вигорання на роботі: поради, які вам допоможуть

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Як впоратися з вигоранням на роботі - фото 1
Як впоратися з вигоранням на роботі

Відсутність відпочинку, нормального сну, надмірні навантаження – усе це може стати причиною вигорання. Також негативно на вас може вплинути зневіра у власних силах. Що ж робити, щоб зупинити процес вигорання.

Як позбутися вигорання?

Для цього потрібно підвищити самоефевтивність – віру у свої дії та здатність досягти успіху. Коли вона падає, настає вигорання.

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За даними дослідників зі Стенфордського університету, рівень вашої самоефективності залежить від цих чотирьох чинників:

  • Безпосередній досвід. Успішно завершивши важливу справу, ви стаєте впевненими у собі й окриленими. Це найнадійніше джерело особистої ефективності.
  • Непрямий досвід. Коли інші досягають успіху в справі, в якій ви хочете досягти успіху, це надихає. Особливо якщо це люди, на яких ви рівняєтесь. З'являються думки: "Раз інші можуть, то і я зможу".
  • Переконання. Самоефективність підвищується, коли важлива для вас людина говорить, що ви впораєтеся. Наприклад, батьки, чоловік, наставник.
  • Фізіологічний і психологічний стан. Тривога, стрес і постійна втома знижують віру в себе.
Робіть поступові кроки, які допоможуть вам набрати впевненості в собі - фото 269257
Робіть поступові кроки, які допоможуть вам набрати впевненості в собі

Ці вправи допоможуть впоратися з вигоранням

Поступово нарощуйте темп

При вигорянні не вийде відразу написати довгу статтю або створити новий продукт. Починайте з малого. Невеликі перемоги будуть поступово зміцнювати вас. Використовуйте отриманий приплив впевненості, щоб досягати успіху в великих завданнях. Згодом ви повернетеся до нормального рівня ефективності.

Не забувайте про візуалізацію та самонавіювання

В основі самонавіювання лежить зміна підсвідомих переконань. Для цього потрібно знову і знову повторювати позитивні установки. Причому у них повинно бути емоційне підкріплення. Наприклад, щоранку кілька разів говоріть собі: "У мене висока самоефективність. Іноді я вигораю, але потім відновлююся і досягаю успіху".

Спробуйте стати прикладом для інших

Ви надихнете оточуючих своїм прикладом, коли зміцните віру в свої сили. Нагадуйте собі про це. Їх емоційний підйом і підвищена працездатність надихнуть вас у відповідь. Вийде замкнене коло, корисне для всіх.

Опануйте тривожність

Для багатьох тривожність – один з основних чинників, що знижують самоефективності. Щоб впоратися з нею, дотримуйтесь такого плану:

  • Якщо зауважили в себе хвилювання – зробіть паузу;
  • Виявіть тривожні думки;
  • Оцініть, наскільки вони обґрунтовані.

Тому, як тільки помітите, що самоефективність йде на спад: з'являються цинічні думки про роботу і відчуженість, відразу ж виконайте курс цих вправ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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