Як уникнути зневоднення під час спеки: актуальні поради

Літо не дарма вважається одним з улюблених сезонів у багатьох людей, але тривала спека не найкраще впливає на здоров'я. Як уникнути зневоднення, щоб добре почуватись влітку, читайте далі.

У спекотну погоду важливо не лише берегтись від теплового удару та користуватись сонцезахисним кремом, а й пити вдосталь рідини. Влітку організм значно швидше втрачає воду, оскільки йому потрібно підтримувати нормальну температуру тіла, виведення токсинів та обмін речовин, тому у МОЗ поділились важливою інформацією, як уникнути зневоднення.

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Скільки води потрібно пити в день? Конкретної формули немає, адже все залежить від вашої фізичної активності та клімату, у якому ви живете. Основою вважається 30-60 мл на 1 кг ваги.

"Пийте воду впродовж дня, а не лише тоді, коли відчуваєте спрагу. Бо спрага – це сигнал, що вашому організмові вже бракує води. Майте при собі пляшку, яку завжди можна наповнити. Це дозволить вам контролювати регулярність та об’єм випитого. Зважте, що і води буває забагато", – наголошують медики.

Рекомендованою дозою води вважається не більше як 1,5 л за годину, щоб у крові не знизився рівень солі.

Скільки води потрібно пити влітку

Також не можна замінювати звичайну воду ні алкоголем, ні солодкими напоями. Якщо ж хочеться урізноманітнити смак, то краще доповнити воду лимоном, апельсином чи м'ятою.

"Ще одне важливе правило: не пропускайте прийоми їжі. Завдяки цьому та достатній кількості води ви відновите водно-сольовий баланс організму. Зазвичай вам достатньо води, якщо ви рідко відчуваєте спрагу та якщо ваша сеча прозора або світло-солом’яного кольору. Також не забувайте пити до, під час та після тренувань, а також під час прийому їжі", – підсумували у МОЗ.

Воду не варто заміняти солодкими напоями

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