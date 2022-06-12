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Як уникнути зневоднення під час спеки: актуальні поради

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Як уникнути зневоднення влітку - фото 1
Як уникнути зневоднення влітку

Літо не дарма вважається одним з улюблених сезонів у багатьох людей, але тривала спека не найкраще впливає на здоров'я. Як уникнути зневоднення, щоб добре почуватись влітку, читайте далі.

У спекотну погоду важливо не лише берегтись від теплового удару та користуватись сонцезахисним кремом, а й пити вдосталь рідини. Влітку організм значно швидше втрачає воду, оскільки йому потрібно підтримувати нормальну температуру тіла, виведення токсинів та обмін речовин, тому у МОЗ поділились важливою інформацією, як уникнути зневоднення.

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Скільки води потрібно пити в день? Конкретної формули немає, адже все залежить від вашої фізичної активності та клімату, у якому ви живете. Основою вважається 30-60 мл на 1 кг ваги.

"Пийте воду впродовж дня, а не лише тоді, коли відчуваєте спрагу. Бо спрага це сигнал, що вашому організмові вже бракує води. Майте при собі пляшку, яку завжди можна наповнити. Це дозволить вам контролювати регулярність та об’єм випитого. Зважте, що і води буває забагато", – наголошують медики.

Рекомендованою дозою води вважається не більше як 1,5 л за годину, щоб у крові не знизився рівень солі.

Скільки води потрібно пити влітку - фото 468945
Скільки води потрібно пити влітку

Також не можна замінювати звичайну воду ні алкоголем, ні солодкими напоями. Якщо ж хочеться урізноманітнити смак, то краще доповнити воду лимоном, апельсином чи м'ятою.

"Ще одне важливе правило: не пропускайте прийоми їжі. Завдяки цьому та достатній кількості води ви відновите водно-сольовий баланс організму. Зазвичай вам достатньо води, якщо ви рідко відчуваєте спрагу та якщо ваша сеча прозора або світло-солом’яного кольору. Також не забувайте пити до, під час та після тренувань, а також під час прийому їжі", – підсумували у МОЗ.

Воду не варто заміняти солодкими напоями - фото 468944
Воду не варто заміняти солодкими напоями

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