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Як пережити спеку: дієві поради від МОЗ
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Україні вже встигла поставити кілька рекордів через високу температуру повітря, тому дуже важливо вміти оберігати себе від спеки. Як вижити влітку – читайте далі.
Позначки термометрів у +30+35 навряд чи когось можуть здивувати, а от наслідки такої температури дуже відчутні. Тому у Міністерстві охорони здоров'я поділились актуальними порадами про те, як добре почуватись у літню пору року.
До теми: Спекотне літо повертається: прогноз погоди на 7 червня в Україні
Спека може спричинити сонячний удар, теплові судоми, опіки тощо. Вплив ультрафіолетового випромінювання – один з найбільших ризиків появи меланоми. Тому варто берегтися.
Як пережити спеку:
- Уникайте перебування на сонці, особливо у період з 11 до 16 години. Краще надавати перевагу прохолодним приміщенням або хоча б тіні. Варто розуміти, що вентилятори за високих температур не допомагають, а от прохолодний душ та кондиціонер не зайві.
- Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем з щонайменше 30+SPF. Не забувайте, що його варто наносити за 30 хвилин до виходу на вулицю.
- Надавайте перевагу одягу з натуральних тканин (льон, бавовна), а також світлим відтінків. Звісно ж, зручніше буде у вільному вбранні. І справді помічними аксесуарами є капелюхи, кепки та сонцезахисні окуляри.
- Завжди носіть з собою воду та не забувайте її пити. Дітям та літнім людям складно стежити за своїм водним балансом, тому нагадуйте їм кілька разів на день про склянку води. До слова, солодкі напої, кава та алкоголь не замінюють воду, від них краще утримуватись. Також не забувайте потурбуватись про домашніх улюбленців та можна облаштувати місця з водою для вуличних тварин, які також страждають від спеки.
- Уникайте надмірної фізичної активності або ж тимчасово відмовтесь від тренувань у спеку. Це допоможе уникнути надмірного навантаження на серце.
- Жирна та гаряча їжа також не найкращий вибір для спеки, адже це додаткове теплове навантаження.
- Не залишайте тварин та дітей в автомобілях, адже навіть відчинене вікно не завадить температурі в машині швидко піднятись.
- Якщо маєте проблеми зі здоров'ям, то обов'язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем щодо раціону та фізичної активності у спекотну погоду.
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