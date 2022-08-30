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Як уникнути ДТП у дощову погоду: поради від поліції

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Як уникнути ДТП у дощову погоду: поради від поліції - фото 1

Осінь набирає обертів, а разом з нею в Україну прийшли й дощі – не найлегший період для водіїв. Тож у поліції нагадали про безпечне водіння у негоду.

Часто погана видимість, мокра дорога або ж калюжі, які приховують ями, стають причиною аварійних ситуацій і навіть ДТП. Аби цього уникнути, варто взяти до уваги поради, якими поділилася патрульна поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

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Як безпечно кермувати авто під час дощу

  • Намагайтеся дотримуватися безпечної дистанції та не перевищуйте швидкість.
  • Не робіть ризикованих маневрів, щоб ваше авто не занесло.
  • Не забудьте увімкнути ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі.
  • Перед поворотами, перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами заздалегідь знижуйте швидкість.
  • Якщо через дощ дуже погано видно дорогу і ви не бачите транспорт попереду вас, то краще зупинитися у дозволеному місці і перечекати негоду.
  • Якщо ви побачили ділянку дороги з калюжею – сповільніть рух, оскільки під водою можуть бути ями та інші небезпечні дефекти дорожнього покриття.
  • По можливості намагайтеся їхати якомога далі від вантажівок і автобусів, оскільки бруд з-під їхніх коліс може потрапляти вам на лобове скло і таким чином погіршувати оглядовість.
  • На мокрій дорозі гальмувати потрібно завчасно. При цьому педаль гальма необхідно натискати дуже плавно. Це дозволить уникнути занесення, а інші учасники руху будуть бачити ваш маневр заздалегідь.

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