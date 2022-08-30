Як уникнути ДТП у дощову погоду: поради від поліції

Осінь набирає обертів, а разом з нею в Україну прийшли й дощі – не найлегший період для водіїв. Тож у поліції нагадали про безпечне водіння у негоду.

Часто погана видимість, мокра дорога або ж калюжі, які приховують ями, стають причиною аварійних ситуацій і навіть ДТП. Аби цього уникнути, варто взяти до уваги поради, якими поділилася патрульна поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

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Як безпечно кермувати авто під час дощу

Намагайтеся дотримуватися безпечної дистанції та не перевищуйте швидкість.

Не робіть ризикованих маневрів, щоб ваше авто не занесло.

Не забудьте увімкнути ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі.

Перед поворотами, перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами заздалегідь знижуйте швидкість.

Якщо через дощ дуже погано видно дорогу і ви не бачите транспорт попереду вас, то краще зупинитися у дозволеному місці і перечекати негоду.

Якщо ви побачили ділянку дороги з калюжею – сповільніть рух, оскільки під водою можуть бути ями та інші небезпечні дефекти дорожнього покриття.

По можливості намагайтеся їхати якомога далі від вантажівок і автобусів, оскільки бруд з-під їхніх коліс може потрапляти вам на лобове скло і таким чином погіршувати оглядовість.

На мокрій дорозі гальмувати потрібно завчасно. При цьому педаль гальма необхідно натискати дуже плавно. Це дозволить уникнути занесення, а інші учасники руху будуть бачити ваш маневр заздалегідь.

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