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Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
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Вилазки на природу у колі друзів і близьких – завжди справжнє свято, але особливо, коли мова йде про приготування всіляких смаколиків на грилі. Готувати їжу на вогні, перебуваючи при цьому на свіжому повітрі, люблять всі без винятку – настільки незвичайний і приємний цей процес.
Якщо ви за все літо досі не вирвалися з буденної рутини на пікнік з грилем – терміново відправляйтеся з компанією виправляти це непорозуміння! Ми розповімо вам, як навчитися ідеально готувати на грилі й уникнути найтиповіших помилок новачків.
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1. Ви не доглядаєте за грилем
Брудна решітка – це прилипла під час готування їжа, сторонні запахи і неприємний зовнішній вигляд. Крім того, якщо ви не привчите себе хоча б по мінімуму очищати гриль відразу після готування, навряд чи решітка прослужить вам довгий час.
Найпростіший спосіб видалити залишки їжі з гриля – сформувати кульку з харчової фольги і, взявши її щипцями, як слід очистити ще гарячу решітку. А щоб запобігти прилипанню їжі в майбутньому, змащуйте решітку олією.
Для того щоб видалити нагар, вам знадобиться змішати воду з оцтом, полити розчином решітку і почекати 10 хвилин, після чого жорсткою мочалкою почистити її.
2. Ви не даєте грилю прогрітися
Поспіх для приготування на грилі – найстрашніший ворог. Якщо ви не дасте грилю прогрітися і почнете готувати відразу ж після того, як розпалили вогонь, їжа буде дуже сильно прилипати до решітки (тут вже не врятує навіть олія), а м'ясо ризикує підгоріти і просмажитися нерівномірно.
Дайте грилю трохи часу перед тим, як викладати на нього м'ясо (ви ж прогріваєте духовку перед тим, як ставити щось запікати). Чекати довго не доведеться: зазвичай решітці вистачає 10-15 хвилин, щоб як слід розжаритися. Сильний жар ви відчуєте відразу: відсмикуватиме руку від гриля, не протримавши і декількох секунд над решітками навіть на безпечній відстані.
3. Ви купуєте готове неякісне м'ясо
Головна аксіома кулінарії: з якісних продуктів виходять якісні, смачні страви. Тому перш, ніж купувати м'ясо для гриля, потрібно переконатися, наскільки воно безпечне і свіже.
Купуйте тільки щільне, свіже м'ясо у магазинах, які викликають у вас довіру, і ні в якому разі не вибирайте готове замариноване м'ясо, яке пропонують супермаркети. Склад маринаду рідко буває нешкідливим, а саме м'ясо – свіжим. Не лінуйтеся маринувати м'ясо самостійно: так ви будете впевнені в тому, що страва вийде соковитою, смачною і безпечною.
4. Ви забуваєте про соуси і гарнір
Пересушене або дещо підгоріле м'ясо важко врятувати, якщо, крім нього, до імпровізованого столу на пікніку ви нічого не подаєте. Саме тому ми закликаємо вас не забувати про соуси і гарніри, які вдало доповнять (якщо не врятують) вашу страву.
Приготуйте оригінальний соус заздалегідь або використовуйте овочі, підсмажені на грилі, для його приготування. А найкращий гарнір до м'ясних страв – це, звичайно ж, овочі. Їх теж можна підсмажити на грилі: часу це займає трохи (навіть великі овочі запікаються на більше як 10 хвилин), а готова страва виходить приголомшливо смачною.
5. Ви подаєте м'ясо відразу після обсмажування
І знову головна помилка полягає у поспіху. Навіть якщо ви дуже голодні, не варто подавати м'ясо відразу після його готовності: річ у тім, що будь-який стейк, щойно знятий з гриля, буде сухим, жорстким і несмачним.
Потрібно дати м'ясу трохи відпочити перед подачею. Якщо ви залишите м'ясо полежати на тарілці або загорнете його у фольгу на 7-10 хвилин, воно вийде ніжнішим і соковитішим. Якщо ви боїтеся, що м'ясо вийшло сухуватим, змастіть шматочки оливковою олією перед подачею: зовнішній вигляд м'яса буде набагато привабливіший, а сама страва отримає насиченіший смак.
Маємо надію, що наші поради вам знадобляться під час вихідних. Проведіть їх у колі друзів, але не забувайте про безпеку та дотримування правил гігієни ;)
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