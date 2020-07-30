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Ці популярні продукти майже всі їдять неправильно
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Всі ці продукти вам дуже добре відомі. І зрозуміло, ви вмієте їх готувати. Але як зробити це дійсно правильно, щоб не втратити жодного вітаміну і мікроелементу?
Броколі
В одному з найкорисніших продуктів на планеті Земля міститься вітамін C, хлорофіл, антиоксиданти, клітковина, речовини, що знищують ракові клітини, і ще багато інших необхідних організму мікроелементів. Як їх все зберегти? Китайські вчені встановили, що найкраще вживати цей продукт в сирому вигляді або приготувавши на пару. Ніякого обсмажування чи запікання. Навіть дві хвилини, проведені в овочевому бульйоні, вб'ють частину корисних властивостей броколі.
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Полуниця
Солодка соковита ягода, багата клітковиною, антиоксидантами і вітаміном C, улюблені ласощі багатьох. Коли принесете додому кошик цієї ягоди, не поспішайте відразу всю її мити і відривати хвостики (останнє особливо важливо). Багато корисних речовин, що входять до складу полуниці, дуже чутливі до світла і кисню.
І ще одна важлива річ, на яку варто обов'язково звернути увагу: купуйте полуницю тільки в сезон. Корисну ягоду взимку в нашій країні ви навряд чи знайдете.
М'ясо на грилі
Всі знають, що з грилем треба бути напоготові і довіряти м'ясо варто тільки професіоналам, адже замість апетитних соковитих шматків свинини або курки можна отримати обгорілі жорсткі вуглинки, про які і попереджають дієтологи: в такий скоринці можуть міститися речовини, що стимулюють розвиток ракових клітин. При приготуванні м'яса на високих температурах з великим запалом виробляються шкідливі канцерогени, гетероциклічні аміни і поліциклічні ароматичні вуглеводні.
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