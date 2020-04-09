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Карантин Коронавірус

Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж

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Ухань - фото 1
Ухань / xinhuanet

Китайське місто Ухань, з якого почалася пандемія коронавірусу, відкрили на в'їзд і виїзд. Знімками розблокованого міста поділилося агентство XinHua.

Транспортна ізоляція Уханя тривала 76 днів. У ніч на 8 квітня влада відкрила траси, що ведуть з міста. Також були відновлені залізничне і авіасполучення.

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Перший поїзд з Уханя попрямував в Гуанчжоу, а перший літак в місто Санью в провінції Хайнань. Раніше повідомлялося, що в Ухані виявили коронавірус у 15% кішок. Також ми писали про те, як Китай повертається до життя після зняття жорстких карантинних заходів.

Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж - фото 397086

Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж - фото 397087

Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж - фото 397088

Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж - фото 397089

Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж - фото 397090

Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж - фото 397091

Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж - фото 397092

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Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж - фото 397094

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Джерело: xinhuanet
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