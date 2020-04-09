Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж

Китайське місто Ухань, з якого почалася пандемія коронавірусу, відкрили на в'їзд і виїзд. Знімками розблокованого міста поділилося агентство XinHua.

Транспортна ізоляція Уханя тривала 76 днів. У ніч на 8 квітня влада відкрила траси, що ведуть з міста. Також були відновлені залізничне і авіасполучення.

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Перший поїзд з Уханя попрямував в Гуанчжоу, а перший літак в місто Санью в провінції Хайнань. Раніше повідомлялося, що в Ухані виявили коронавірус у 15% кішок. Також ми писали про те, як Китай повертається до життя після зняття жорстких карантинних заходів.

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