У США мер доручив поліцейським карати порушників карантину, але щось пішло не так

Мер американського міста Олтон (штат Іллінойс) Брент Уокер вирішив покарати усіх мешканців, які не дотримувалися карантину. Він доручив поліції об'їжджати вечорами п'ятниці і суботи всі бари і клуби і розганяти порушників. Утім, щось пішло не так.

Наступного ж вечора в одному з барів міста під назвою Hiram's Tavern поліція затримала дружину мера. Про це сам Уокер розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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Порушників карантину можуть оштрафувати

"Я сказав шефу поліції, щоб з нею поводилися точно так само, як і з будь-яким іншим порушником карантину. Вона не отримає ніяких привілеїв. Моя дружина – доросла людина, і вона здатна сама приймати рішення. І в цьому випадку вона виявила дивовижну відсутність відповідальності. Тепер вона зіткнеться з тими ж наслідками, що й інші порушники указу "Залишайтеся вдома". Мені соромно за цей інцидент, і я прошу вибачення у всіх жителів Олтона", – написав чиновник.

Зауважимо, що під час карантину в Іллінойсі заборонені будь-які публічні та приватні зібрання за межами однієї сім'ї або однієї квартири. Усім порушникам, включаючи тепер і дружину мера, загрожує штраф до $ 2,5 тисячі або 364 днів ув'язнення.

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