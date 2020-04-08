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Карантин Коронавірус

У США мер доручив поліцейським карати порушників карантину, але щось пішло не так

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Виявилось, дружина мера порушила карантин - фото 1
Виявилось, дружина мера порушила карантин

Мер американського міста Олтон (штат Іллінойс) Брент Уокер вирішив покарати усіх мешканців, які не дотримувалися карантину. Він доручив поліції об'їжджати вечорами п'ятниці і суботи всі бари і клуби і розганяти порушників. Утім, щось пішло не так.

Наступного ж вечора в одному з барів міста під назвою Hiram's Tavern поліція затримала дружину мера. Про це сам Уокер розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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Порушників карантину можуть оштрафувати - фото 396907
Порушників карантину можуть оштрафувати

"Я сказав шефу поліції, щоб з нею поводилися точно так само, як і з будь-яким іншим порушником карантину. Вона не отримає ніяких привілеїв. Моя дружина – доросла людина, і вона здатна сама приймати рішення. І в цьому випадку вона виявила дивовижну відсутність відповідальності. Тепер вона зіткнеться з тими ж наслідками, що й інші порушники указу "Залишайтеся вдома". Мені соромно за цей інцидент, і я прошу вибачення у всіх жителів Олтона", – написав чиновник.

Зауважимо, що під час карантину в Іллінойсі заборонені будь-які публічні та приватні зібрання за межами однієї сім'ї або однієї квартири. Усім порушникам, включаючи тепер і дружину мера, загрожує штраф до $ 2,5 тисячі або 364 днів ув'язнення.

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Джерело: CNN
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