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Як коронавірус вплинув на статки найбагатших людей світу
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Пандемія коронавірусу добряче сколихнула весь світ. Допомогла їй у цьому ще й економічна криза, яку вірусне захворювання викликало. Так, за останні 2 місяці сотня найбагатших людей планети втратила 408 мільярдів доларів, а це приблизно 13% усіх їхніх сумарних статків.
Про це свідчать дані спеціального дослідження Hurun Research, яке присвятили темі коронавірусу.
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Так, два останні місяці стали причиною того, що найбагатші люди світу втратили гроші, які вони заробили протягом останніх двох з половиною років. Перша десятка лідерів через паніку на фінансових ринках, причиною якої є коронавірус, втратила близько 125 мільярдів доларів.
Бернар Арно, власник контрольного пакета акцій LVMH (французької компанії, виробника предметів розкоші), через коронавірус втратив найбільше грошей. Статки мільярдера скоротилися на 30 млрд – до 77 мільярдів доларів США. Зауважимо, що LVMH володіє правами на використання світових брендів Louis Vuitton, Celine, Christian Dior та Bulgari.
Джефф Безос усе ще залишається найбагатшою людиною планети. Коронавірус став причиною того, що він втратив "усього" 9 мільярдів доларів США.
Кількість доларових мільярдерів за останні кілька місяців скоротилась на одну п'яту. Втім, знайшлися й ті, кому вдалося добряче заробити та наростити свої статки в умовах пандемії.
У Hurun Research повідомляють, що майже кожен десятий мільярдер (9%) з переліку сотні найбагатших за час кризи зумів наростити свої статки. Ще у 5% мільярдерів статки не змінились зовсім. Мільярдерів-китайців у рейтингу стало на шестеро більше. Натомість з ТОПу вибули двоє американців.
Юань Чжен, засновник платформи відеоконференцій Zoom, зумів заробити чи не найбільше в умовах кризи. Його статки за останні два місяці зросли у понад два рази – з 3,5 мільярда доларів до 8 мільярдів доларів США. Причина проста: ріст акцій Zoom удвічі.
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