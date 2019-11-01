Як у світі відсвяткували Хеловін: добірка найцікавіших костюмів

У сучасному світі Хеловін сприймають як свято-маскарад з нечистю, яке відсвяткували 31 жовтня. До цього дня люди готуються заздалегідь і не скупляться на яскраві костюми і моторошні образи. Ми підібрали знімки найнезвичайніших та найдивніших костюмів.

Зазвичай на вечірках з нагоди Хеловіна можна зустріти натовпи привидів, відьом або зомбі. Однак дехто підходить до вибору костюма більш креативно, іронізуючи над концептом "моторошного" свята.

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Так, наприклад, у мережі можна було зустріти знімки людей, які одягалися в наряди останнього сезону "Гри престолів" і маленького марсохода "Opportunity", який завершив місію на початку 2019 року. У образі AirPods і знаменитостей в костюмах знаменитостей.

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