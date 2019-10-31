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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Кріштіану Роналду в ролі клоуна на Хеловін лякає більше за Пеннівайза: відеофакт

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Роналду вміє бути кумедним - фото 1
Роналду вміє бути кумедним / gettyimages

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився оригінальним костюмом на Хеловін 2019. Футболіст вирішив переодягнутись у химерного клоуна, і своїм нарядом він не смішить, а лякає!

Свій хеловінський костюм Кріштіану Роналду продемонстрував на тренувальній базі Ювентуса. Спершу італійський клуб опублікував відео прогулянки клоуна, запитавши підписників, хто ховається за маскою. Та вкінці Роналду сам себе розкрив, адже зробив свій фірмовий жест святкування голів.

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Тепер і сам зірковий футболіст поділився із шанувальниками кумедним відео. У своєму образі Кріштіану поєднав страхітливого клоуна Пеннівайза із фільму "Воно", який начебто сидить на плечах іншого клоуна. У підсумку – вийшло навіть страшніше за кіноперсонажа!

Дивіться, як Роналду розгулює коридорами бази під пісню Майкла Джексона – "Thriller" та бажає всім Happy Halloween:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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