Кріштіану Роналду в ролі клоуна на Хеловін лякає більше за Пеннівайза: відеофакт

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився оригінальним костюмом на Хеловін 2019. Футболіст вирішив переодягнутись у химерного клоуна, і своїм нарядом він не смішить, а лякає!

Свій хеловінський костюм Кріштіану Роналду продемонстрував на тренувальній базі Ювентуса. Спершу італійський клуб опублікував відео прогулянки клоуна, запитавши підписників, хто ховається за маскою. Та вкінці Роналду сам себе розкрив, адже зробив свій фірмовий жест святкування голів.

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Тепер і сам зірковий футболіст поділився із шанувальниками кумедним відео. У своєму образі Кріштіану поєднав страхітливого клоуна Пеннівайза із фільму "Воно", який начебто сидить на плечах іншого клоуна. У підсумку – вийшло навіть страшніше за кіноперсонажа!

Дивіться, як Роналду розгулює коридорами бази під пісню Майкла Джексона – "Thriller" та бажає всім Happy Halloween:

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