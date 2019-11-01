Відео з ведучою, у якої в ефірі почався істеричний сміх, стало хітом мережі

Кумедна ситуація виникла напередодні Хеловіна на американському телеканалі Global Calgary. Телеведуча не змогла стримати сміх у прямому ефірі. Дивіться на відео, як все було.

Ведучого Джордана Вітцеля попросили озвучити прогноз погоди в спеціальному костюмі єдинорога. В результаті це виглядало настільки смішно, що при вигляді такого метеоролога, не витримала навіть ведуча новин і голосно розсміялася прямо в ефірі.

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Метеоролог зумів ефектно передати свій образ: постійно демонстрував свою п'яту точку в білих шортах, до яких був прикріплений різнокольоровий хвіст, хвалився рожево-фіолетовою шевелюрою і крутився на всі боки, щоб у всій красі показати крила. Вітцелю вдалося вразити всіх. А телеведуча сміялася над ним протягом усього ролика.

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