Як у ресторані: готуємо разом бальзамічний крем-соус, який сподобається всім

Бальзамічний соус ідеально поєднується як з м'ясними стравами, так і з салатами. І ми розповімо, як приготувати такий у домашніх умовах, щоб смак і результат нагадував ресторанний.

Рецептом поділився шеф-кухар Олександр Городник у своєму інстаграмі. Гайда пробувати приготувати його разом!

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Інгредієнти:

250 грамів бальзамічного оцту

200 грамів цукру

Як приготувати бальзамічний крем-соус: дивіться відео

Спосіб приготування:

Змішайте оцет та цукор в зручному сотейнику. Доведіть до кипіння та виварюйте соус на великому вогні ~4 – 5 хвилин, або рекомендую скористатись кухонним термометром для найкращого результату, температура має буду 110 градусів.

Бальзамічний крем-соус (або бальзамічна глазур, або бальзамік) – це густий, солодко-кислий соус на основі бальзамічного оцту, який чудово підходить до різних страв,

– додає шеф.

Він дає рекомендації, куди можна використати цей соус:

1. Салат: Помідори, сир буррата або моцарела, зелений базилік, синя цибуля, оливкова олія, бальзамічний крем-соус.

2.Карпачо з запеченого буряка, рукола, козячий сир, волоські горіхи, бальзамічний крем-соус, оливкова олія.

3. Закуска з прошуто, динею, руколою та бальзамічним крем-соусом.

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Приготуйте і ви цей соус бальзамік. Вам однозначно припаде до душі його смак, який ідеально доповнить ваші улюблені страви.