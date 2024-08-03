А ви вже пробували солоні сирники з кабачком і зеленню – ділимось рецептом

У сезон кабачків продовжуємо ділитись з вами оригінальними рецептами з цього овоча. Солоні сирники мало хто пробував, тому ви точно вразите своїх гостей чи членів родини.

Шеф-кухарка Ліза Глінська опублікувала новий цікавий рецепт, який підійде на будь-який прийом їжі. Шукайте деталі приготування на її сторінці на YouTube.

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Солоні сирники з кабачка не заберуть у вас багато часу. Проте всі господині, які спробують цю страву – проситимуть рецепт.

Інгредієнти:

350 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%)

300-350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2-3 шт.)

50 г яйця (1 шт)

сіль за смаком

кріп

100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою)

рослинна олія (для смаження)

Спосіб приготування:

1. Натираємо кабачок та цукіні на великій терці.

2. Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин.

3. Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.

4. Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки.

5. Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору.

6. Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію. Потім, перекладаємо на тарілку та смакуємо.

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