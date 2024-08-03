Оригінальна страва: курячі рулетики з яблуками від Ольги Рябенко

Українська шеф-кухарка презентувала своїй аудиторії новий оригінальний рецепт. Мало хто пробував поєднувати курятину і яблука, тому це чудова нагода насолодитись цікавим та незвичним рецептом.

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Поєднання курячого м’яса та яблук – виграшне у будь-якій страві.

Ці рулетики чудово підійдуть для святкового столу, ще й готуються швидко, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт;

Крем сир – 100 г;

Яблука – 1 шт;

Цибуля червона – 2 шт;

Шпинат – 70 г;

Сир твердий – 150 г;

Сіль, перець;

Бебі морква – 200 г.

Соус:

Соєвий соус – 6 ст.л;

Мед – 1,5 ст.л;

Лимонний сік – 1 ст.л;

Гірчиця негостра – 1 ч.л;

Часник – 1 зубчик.

Процес приготування:

1. Куряче філе розрізати та відбити під харчовою плівкою.

2. Викласти як на відео та змастити крем сиром. Зверху покласти сир твердий.

3. Яблука порізати та викласти на сир.

4. Цибулю напівкільцями обсмажити до прозорого кольору. Потім викласти на яблука. Зверху покласти шпинат.

5. Загорнути рулет та поставити на 30 хв в холодильник, а краще на 1 год.

6. Після розрізати на порції та викласти в форму для запікання.

7. Моркву попередньо бланшовану покласти по центру.

8. Запікати при температурі 230 градусів 15 хв.

9. Змішати всі інгредієнти для соусу та полити мʼясо. Запікати ще 10 хв.

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