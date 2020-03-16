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Карантин Коронавірус

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами

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Карантин у Києві - фото 1
Карантин у Києві

У Києві посилено санітарну обробку доріг, штучних споруд та громадського транспорту у зв'язку з поширенням COVID-19.

З 14 березня підприємства, підпорядковані комунальній корпорації Київавтодор, почали мити дороги, мости і шляхопроводи мийними засобами.

І ще: Посилений карантин у Києві: як буде працювати метро з 17 березня

Також здійснюється дезінфекція зупиночних комплексів та підземних пішохідних переходів: обробляються поручні, бильця, лавки, ліфти. Така дезінфекція проводиться у всіх районах столиці. Дезінфекцію транспортних засобів здійснюють всі приватні перевізники і маршрутні автобуси.

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Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392455

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392456

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392457

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392458

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392459

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392460

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392461

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392462

Нагадуємо, як правильно мити руки:

Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами - фото 392453

Читайте також: Карантин у Києві посилено: які заклади закривають, а що буде працювати далі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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