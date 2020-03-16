Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами

У Києві посилено санітарну обробку доріг, штучних споруд та громадського транспорту у зв'язку з поширенням COVID-19.

З 14 березня підприємства, підпорядковані комунальній корпорації Київавтодор, почали мити дороги, мости і шляхопроводи мийними засобами.

І ще: Посилений карантин у Києві: як буде працювати метро з 17 березня

Також здійснюється дезінфекція зупиночних комплексів та підземних пішохідних переходів: обробляються поручні, бильця, лавки, ліфти. Така дезінфекція проводиться у всіх районах столиці. Дезінфекцію транспортних засобів здійснюють всі приватні перевізники і маршрутні автобуси.

Нагадуємо, як правильно мити руки:

Читайте також: Карантин у Києві посилено: які заклади закривають, а що буде працювати далі