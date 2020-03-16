Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Посилений карантин у Києві: як буде працювати метро з 17 березня

  • 60
Посилений карантин у Києві: як буде працювати метро з 17 березня - фото 1

Карантин у Києві посилили через коронавірус, і люди спантеличені питанням, чи буде працювати київське метро з 17 березня. На сторінці у Facebook підземки з'явилася офіційна заява з цього приводу.

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня, але 16 березня КМДА прийняла рішення закрити всі непродуктові магазини, спортзали, катки, салони краси, заклади харчування і тд. І у мережі повідомили, як це вплине на роботу метро Києва.

Тут більше: Карантин у Києві посилено: які заклади закривають, а що буде працювати далі

Так, у Київському метрополітені підкреслили, що підземний транспорт працюватиме без змін у звичайному режимі, але з посиленою дезінфекцією інфраструктури. У підземці запевнили, що будуть інформувати людей в разі змін графіка.

Віталій Кличко: «Київ посилює обмежувальні заходи. Ми повинні виграти час!» (+відео) Зокрема, з 17 березня у Києві...

Опубліковано КП "Київський метрополітен" Понеділок, 16 березня 2020 р.

Крім цього, у метрополітені нагадали, що дуже важливо:

  • По можливості залишатися вдома.
  • Мити руки.
  • Користуватися медичною маскою в людних місцях.
  • Звертатися до сімейного лікаря в разі симптомів коронавірусу.
  • Стежити за станом здоров'я і режимом дня.

Читайте також: Що робити, якщо у вас симптоми коронавірусу: корисна відеоінструкція

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
  • 12 березня, 16:21
  • 3031
Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
  • 12 березня, 19:14
  • 219
Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
  • 11 березня, 18:10
  • 1720
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна