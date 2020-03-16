Посилений карантин у Києві: як буде працювати метро з 17 березня

Карантин у Києві посилили через коронавірус, і люди спантеличені питанням, чи буде працювати київське метро з 17 березня. На сторінці у Facebook підземки з'явилася офіційна заява з цього приводу.

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня, але 16 березня КМДА прийняла рішення закрити всі непродуктові магазини, спортзали, катки, салони краси, заклади харчування і тд. І у мережі повідомили, як це вплине на роботу метро Києва.

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Так, у Київському метрополітені підкреслили, що підземний транспорт працюватиме без змін у звичайному режимі, але з посиленою дезінфекцією інфраструктури. У підземці запевнили, що будуть інформувати людей в разі змін графіка.

Віталій Кличко: «Київ посилює обмежувальні заходи. Ми повинні виграти час!» (+відео) Зокрема, з 17 березня у Києві... Опубліковано КП "Київський метрополітен" Понеділок, 16 березня 2020 р.

Крім цього, у метрополітені нагадали, що дуже важливо:

По можливості залишатися вдома.

Мити руки.

Користуватися медичною маскою в людних місцях.

Звертатися до сімейного лікаря в разі симптомів коронавірусу.

Стежити за станом здоров'я і режимом дня.

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