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Як Twitter впливає на успішність студентів

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Twitter знижує успішність студентів - фото 1
Twitter знижує успішність студентів / pexels

Італійські дослідники звинуватили популярну соціальну мережу Twitter у зниженні успішності студентів. У експерименті взяли участь 1,5 тисячі осіб.

Працівники Католицького університету Святого Серця в Мілані заявили, що отримали підтвердження негативного впливу Twitter на успішність учнів вузів. Вони провели експеримент, до якого залучили 1,5 тисячі добровольців. В якості одного із завдань студентам запропонували написати твір по літературному роману, взявши інформацію не з книги, а з соцмережі.

До слова: Соцмережі більше не потрібні: думка фахівця

Соцмережі переповнені фейковою інформацією - фото 331285
Соцмережі переповнені фейковою інформацією

Підсумковий результат продемонстрував, що отримана у Twitter інформація суттєво знизила показники тестів у добровольців у порівнянні з тими студентами, що користувалися класичною літературою і перевіреними джерелами.

Вчені заявили, що Twitter переповнений фейковими новинами і дезінформує користувачів. Зокрема, це відбувається через некомпетентність юзерів, які обговорюють у соцмережі ті чи інші проблеми, що лежать поза сферою знань.

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Джерело: dailymail
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