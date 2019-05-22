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Соцмережі більше не потрібні: думка фахівця

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Фахівці вважають, що роль соцмереж уже вичерпалася - фото 1
Фахівці вважають, що роль соцмереж уже вичерпалася

Нещодавно співзасновник Facebook Кріс Х'юз закликав керівництво США обмежити владу Марка Цукерберга і вплив його компанії. Канадський журналіст Колін Хорган переконаний, що і Facebook, і інші соцмережі зжили себе і більше не потрібні користувачам – вони вигідні тільки бізнесу і можновладцям.

"Соцмережі не потрібні, щоб заводити друзів або будувати стосунки. Соцмережі не потрібні для активізму й участі в політиці. Соцмережі не потрібні, щоб дослідити міста, в яких ми живемо, і знаходити цікаві заняття", – міркує Хорган в блозі One Zero.

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Замовити таксі, забронювати готель, купити потрібну річ, послухати музику і почитати – для цього користувачам теж не потрібні соцмережі. Зате кому їх існування на руку – так це корпораціям і державі, яким стало легше стежити за жителями.

Соцмереж потребують тільки люди, які їх створили та продовжують робити на них гроші, а й вони використовують соцмережі все рідше, – підкреслює колумніст.

Соцмережі уже не є чимось нагальним і необхідним - фото 329527

Не варто сподіватися, що таку махіну, як Facebook, можуть приборкати державні регулятори. Задумайтесь, а чи зберігся сенс у соцмережах, пише Хорган.

Швидше за все, ні – соціальні зв'язки в соцмережах виявляться поверхневими, картина світу – перекрученою, а втрачений час краще було витратити на що завгодно інше, – робить висновок автор поста.

Погоджуєтесь з думкою автора? Нам от здається, така позиція дивною, адже дізналися ми про публікацію саме з соцмереж ;)

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Джерело: onezero
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