У Snapchat з'явився фільтр, який "змінює" стать: кумедні перевтілення

У найближчі дні варто ретельніше перевіряти фото красивих людей протилежної статі в Instagram і Tinder. Будьте уважні!

Так, 9 травня у додатку Snapchat з'явилися нові "маски", які накладають ефекти на зроблені селфі. Одним з фільтрів стала "зміна статі": перша версія перетворює жіноче обличчя в чоловіче, друга – навпаки. "Маски" стали вкрай популярними, і користувачі почали активно ділитися прикладами у різних соцмережах.

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Redownloaded Snapchat so I could do this, you’re welcome pic.twitter.com/xsYNvEgr4m — Yoshi Sudarso (@yoshi_sudarso) 12 травня 2019 р.

My wife took things too far with the Snapchat filters.. pic.twitter.com/x8bBqr3k7A — ShadyPenguinn (@Shadypenguinn) 10 травня 2019 р.

Umm why did Snapchat turn me into @joejonas? It’s our brows? pic.twitter.com/OlXgiRL5va — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 травня 2019 р.

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