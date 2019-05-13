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Гра престолів

У Snapchat з'явився фільтр, який "змінює" стать: кумедні перевтілення

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У Snapchat з'явився фільтр, який "змінює" стать: кумедні перевтілення - фото 1

У найближчі дні варто ретельніше перевіряти фото красивих людей протилежної статі в Instagram і Tinder. Будьте уважні!

Так, 9 травня у додатку Snapchat з'явилися нові "маски", які накладають ефекти на зроблені селфі. Одним з фільтрів стала "зміна статі": перша версія перетворює жіноче обличчя в чоловіче, друга – навпаки. "Маски" стали вкрай популярними, і користувачі почали активно ділитися прикладами у різних соцмережах.

І ще: Медпрацівниця підкорила мережу своїм перевтіленням (фото)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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