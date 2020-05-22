Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+

Життя і доля Агнес Дін – прекрасний приклад мужності і цілеспрямованості. Маючи тільки сліпу віру в себе, ця чарівна дівчина добилася приголомшливих успіхів в модельному бізнесі і стала однією з найяскравіших зірок світу Fashion.

Лора Холлінс – під таким ім'ям майбутню модель Агнес Дін знали в дитячі роки. Вона росла в сім'ї, яка рік від року ставала все більше: після народження Агнес на світ з'явилися її брат Грег і сестра Емілі. Їх матері доводилося нелегко, адже вона виховувала всіх трьох сама і намагалася забезпечити їм гідне життя, працюючи медсестрою в звичайній клініці.

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Агнес в 13-річному віці була змушена працювати продавчинею у продуктовій крамниці, а потім влаштовуватися офіціанткою в ресторани і забігайлівки. Працьовита дівчина до всього іншого ще й встигала вчитися. У цей період Агнес влаштувалася на роботу в місцевий паб, робота в якому змінила все її життя. Річ у тому, що одного разу господар закладу задумав влаштувати невеликий конкурс краси. Шістнадцятирічна Лора вирішила спробувати свої сили і подала заявку нарівні з багатьма іншими учасницями. У підсумку цей імпровізований конкурс став важливою віхою в її долі. Дівчина приміряла на себе корону першої красуні міста, а на додачу до титулу отримала ще й невелику суму грошей, якої вистачило для переїзду в Лондон.

У 2007 році, після численних невеликих зйомок, Агнес несподівано потрапила на обкладинку американської версії журналу Vogue. В цей час на його сторінках постійно з'являлися такі зірки модельного бізнесу, як Саша Пивоварова (Sasha Pivovarova), Коко Роша (Coco Rocha), Хіларі Рода (Hilary Rhoda), Лілі Дональдсон (Lily Donaldson) та багато інших. І Агнес, сама того не усвідомлюючи, за кілька днів зросла з рядової моделі в супермодель з відомим на весь світ ім'ям. Такі журнали, як Vogue, The Sunday Times Style, Style & Life і десятки інших, стали з великим задоволенням запрошувати її на зйомки, щобільше, Дін періодично з'являлася на обкладинках.

Цікавий факт: Агнес, почавши робити модельну кар'єру у віці 18 років, омолодила себе на 5 років. Так, почавши працювати в Нью-Йорку в 24 роки, вона стверджувала, що їй всього 18 років, адже в 24 роки пізно починати кар'єру моделі, але найцікавіше полягає в тому, що їй вірили.

Стиль дівчини вкотре підтверджує, що вона по-справжньому особлива. У кожному новому образі топмодель демонструє максимальну свободу самовираження, в буквальному сенсі руйнуючи стереотипи. Дивним чином в її стилі поєднуються елементи і гранжу, і ретро-класики, і епохи 80-х, і безлічі інших фантастичних мотивів. Втім, модель не проти і подуріти.

Фотографи божеволіють від цієї моделі, тому що вона не боїться змін. Варто відзначити, що дівчина змінюється не тільки зовні (колір волосся, стиль) але і внутрішньо, швидко варіюючи між різними емоціями. На піку своєї кар'єри модель Агнес Дін часто закликали до співпраці імениті бренди. Таким чином їй вдалося прикрасити своїми фото кампанії Armani, Anna Sui, Paul Smith, Burberry і Shiatzy Chen.

Гарячі фото Агнес Дін 18+

Інтенсивна робота залишала в житті Агнес простір для особистого життя. Вона зустрічалася з такими музикантами, як Джош Хаббард, Майлз Кей, Джош Харнетт. Але на пропозицію одружитися згодою вона відповіла тільки акторові Джованні Рібізі, за якого таємно вийшла заміж в червні 2012 року. Однак в на початку 2015 року в пресі з'явилися чутки про те, що пара на межі розставання. Сьогодні вона працює в модній індустрії, будучи обличчям таких видних брендів як Ma Dame від Жана Поля Готьє, Beat (туалетна вода від Burberry), а також Shiseido і House of Holland.

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