На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
- 99
Життя і доля Агнес Дін – прекрасний приклад мужності і цілеспрямованості. Маючи тільки сліпу віру в себе, ця чарівна дівчина добилася приголомшливих успіхів в модельному бізнесі і стала однією з найяскравіших зірок світу Fashion.
Лора Холлінс – під таким ім'ям майбутню модель Агнес Дін знали в дитячі роки. Вона росла в сім'ї, яка рік від року ставала все більше: після народження Агнес на світ з'явилися її брат Грег і сестра Емілі. Їх матері доводилося нелегко, адже вона виховувала всіх трьох сама і намагалася забезпечити їм гідне життя, працюючи медсестрою в звичайній клініці.
І ще: Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
Агнес в 13-річному віці була змушена працювати продавчинею у продуктовій крамниці, а потім влаштовуватися офіціанткою в ресторани і забігайлівки. Працьовита дівчина до всього іншого ще й встигала вчитися. У цей період Агнес влаштувалася на роботу в місцевий паб, робота в якому змінила все її життя. Річ у тому, що одного разу господар закладу задумав влаштувати невеликий конкурс краси. Шістнадцятирічна Лора вирішила спробувати свої сили і подала заявку нарівні з багатьма іншими учасницями. У підсумку цей імпровізований конкурс став важливою віхою в її долі. Дівчина приміряла на себе корону першої красуні міста, а на додачу до титулу отримала ще й невелику суму грошей, якої вистачило для переїзду в Лондон.
У 2007 році, після численних невеликих зйомок, Агнес несподівано потрапила на обкладинку американської версії журналу Vogue. В цей час на його сторінках постійно з'являлися такі зірки модельного бізнесу, як Саша Пивоварова (Sasha Pivovarova), Коко Роша (Coco Rocha), Хіларі Рода (Hilary Rhoda), Лілі Дональдсон (Lily Donaldson) та багато інших. І Агнес, сама того не усвідомлюючи, за кілька днів зросла з рядової моделі в супермодель з відомим на весь світ ім'ям. Такі журнали, як Vogue, The Sunday Times Style, Style & Life і десятки інших, стали з великим задоволенням запрошувати її на зйомки, щобільше, Дін періодично з'являлася на обкладинках.
Цікавий факт: Агнес, почавши робити модельну кар'єру у віці 18 років, омолодила себе на 5 років. Так, почавши працювати в Нью-Йорку в 24 роки, вона стверджувала, що їй всього 18 років, адже в 24 роки пізно починати кар'єру моделі, але найцікавіше полягає в тому, що їй вірили.
Стиль дівчини вкотре підтверджує, що вона по-справжньому особлива. У кожному новому образі топмодель демонструє максимальну свободу самовираження, в буквальному сенсі руйнуючи стереотипи. Дивним чином в її стилі поєднуються елементи і гранжу, і ретро-класики, і епохи 80-х, і безлічі інших фантастичних мотивів. Втім, модель не проти і подуріти.
Фотографи божеволіють від цієї моделі, тому що вона не боїться змін. Варто відзначити, що дівчина змінюється не тільки зовні (колір волосся, стиль) але і внутрішньо, швидко варіюючи між різними емоціями. На піку своєї кар'єри модель Агнес Дін часто закликали до співпраці імениті бренди. Таким чином їй вдалося прикрасити своїми фото кампанії Armani, Anna Sui, Paul Smith, Burberry і Shiatzy Chen.
Гарячі фото Агнес Дін 18+
Інтенсивна робота залишала в житті Агнес простір для особистого життя. Вона зустрічалася з такими музикантами, як Джош Хаббард, Майлз Кей, Джош Харнетт. Але на пропозицію одружитися згодою вона відповіла тільки акторові Джованні Рібізі, за якого таємно вийшла заміж в червні 2012 року. Однак в на початку 2015 року в пресі з'явилися чутки про те, що пара на межі розставання. Сьогодні вона працює в модній індустрії, будучи обличчям таких видних брендів як Ma Dame від Жана Поля Готьє, Beat (туалетна вода від Burberry), а також Shiseido і House of Holland.
Читайте також: Як змінилися актори фільму Пірати Карибського моря
-
18:42Як через 50 років виглядатиме літаючий автомобіль-безпілотник: вражаюче відео
-
18:32Не для краси: учені з'ясували, для чого чоловікам борода
-
18:24Несподівана користь відпочинку на природі
-
18:10Гороскоп на 23 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Зваблива українська легкоатлетка потішила фанів відвертими кадрами
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:43Для безпечних тренувань: Reebok показала маски для спорту
-
17:25У мережі назвали головну перевагу Sony PlayStation 5
-
17:12Дорожчий за iPhone 11 Pro Max: представлений колекційний Meizu 17 Pro
-
16:52Погода в Україні на вихідних: де пройдуть дощі
-
16:42Сита по горло: Лана Дель Рей розкритикувала феміністок і колег по цеху
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
16:13Чого не слід робити, якщо прокинулись посеред ночі: поширені помилки
-
15:52Відома ціна першого електрокара Mazda: вона солодша, ніж у конкурентів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
15:25В Україну повертається футбол: онлайн трансляція матчу Динамо – Рух
-
15:13Самоізоляція або штраф: що чекає на людей, які прилітають у Британію
-
15:00Місячний календар стрижок на червень 2020: дні, коли стригти волосся
-
14:52Наомі Кемпбелл у свої 50 показала "голе" фото
-
14:43У мережі з'явилися фото, зроблені на Redmi 10X: можливості камери вражають
-
14:23Чому варто щодня їсти йогурт
-
14:14Віталій Кличко показав, як змінився зоопарк Києва після першого етапу реконструкції: відео
-
13:51Як виглядає найстаріша в Європі капсула часу
-
13:37Найсексуальніша дівчина у світі знялася у крихітному бікіні з незвичного ракурсу
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня
-
07:15Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі
- 21 травня
-
21:22Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
-
18:33Смачно чи корисно? 5 книг про те, як правильно харчуватися
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата
-
14:00Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка
-
12:0010 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
-
10:12Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня
-
07:14Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні
- 19 травня
-
21:31Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному
-
15:00Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя
-
13:10Автоцивілка в додатку ДІЯ: відповіді на найпоширеніші запитання водіїв