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Як тепер спати: Фагот з ТНМК показав, як потрібно засмагати влітку (18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з Олега Фагота Михайлюти з гурту ТНМК. Він вирішив поділитися світлиною, на якій засмагає в чому мати народила. Прихильники виконавця відразу ж набігли у коментарі, адже такої витівки від нього не очікували: "Ох, котяра", "Гарна дупка", "От нашо Ви так зі своїми підписницями?! Як тепер спати? Як тепер ЖИТИ?!", "Засмага рівненько ляже", "Русалок спокушаєш?", "Божечки, блищить", "Ой-ой-ой булочки", "Треба купальник, як у Бората", "Шматочок сексу", "Не забудь про сонцезахисний крем, адже згодом не зможеш сісти на червону п'яту точку".
Оля Полякова показала, як на днях відпочивала в Одесі. Зірка закликала усіх подорожувати Україною, супроводивши пост гарячою світлиною, яка заворожує усіх. Просто гляньте на ці ноги! Не дивно, що коментатори набігли відразу ж: "Рятуйте, яка гарна", "Скоро на всіх пляжах: "Шльопали шльопки", "Красуня! Очей не відвести", "Одеса Олю теж з цієї сторони ще не бачила", "Ой, яка кішечка", "Ох ця фігура".
Не менш провокативне фото в мережу виклала Слава з НеАнгелів. Співачка знялась на паркінгу у спідній білизні, яка видніється з-під шкіряного пальто. Просто гляньте на цю зухвалість. Не дивно, що її прихильники засипали її коментарями: "Вау! Це дуже сексі", "Треба ще трішки оголитися... Малувато", "Жінко, та ти полум'я", "Вау, та тебе не впізнати", "Як вам личить блонд", "Шикарно виглядаєте".
Невгамовна Монро поділилась з прихильниками світлинами, які вона зняла у ванній. Просто гляньте на ці апетитні вигини, а також читайте коментарі, які залишили її підписники: "Бімба-ракєта", "Не дарма я на днях заплатив за інтернет", "Я мрію про таке фото. Шкода, жодна ванна мене не вмістить", "Думала, Христя Агілера", "Качині історії Монро", "Вау! Я в захваті".
Оля Цибульська теж вирішила розігріти своїх підписників. Цього разу вона виклала серію світлин, на яких позує у вбранні, яке виграшно підкреслює її спокусливі вигини. Ох же ж ця Оля: "Красуня! Вогонь", "Нереально красива. Я просто шокована", "Чому мені цей образ нагадує Білосніжку?", "Така цікава", "Вражаюча".
Справжня кокетка Тіна Кароль виклала сонячне фото, яке надзвичайно припало до душі тим, хто спостерігає за її творчістю. Дивіться, що написали поп-діві її прихильники під цим постом: "Ух, яка жінка", "Неймовірно красива", "Ой, яка класна фотка", "Найкрасивіша", "Тіна, ти бомба", "Тіна сильно красива", "Сонячна зайка".
Наостанок залишимо вам спокусливу DJ NANA, котра продовжує свої "Танці з холодильником". Зірка показала нам справжню кориду, яка захопила підписників і фанатів красуні: "Красуня! Запалила", "Боже, який типаж! Браво", "Я теж так вночі перед порожнім холодильником танцюю", "Красиві рухи, вражає", "Як завжди прекрасна. Танці біля холодильника – вогонь", "Прекрасно рухаєтесь, Настуня".
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