З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня зі спокусливої телеведучої Даші Трегубової. Просто гортайте серію світлин і насолоджуйтесь, адже кожен кадр – витвір мистецтва. Воно й не дивно, що її підписники засипали компліментами: "Кім Бессінджер просто відпочиває", "Приголомшлива", "Ви дуже красива жінка", "Така справжня! Фотографії крутезні", "Даша, ви нереально шикарно божественно красива матуся", "Дуже жіночно і красиво", "Взірець справжньої жінки".

Ми просто не могли оминути увагою ці радісну новину. Хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова очікує на другу дитину. Світлину, на якій позує вагітна красуня, Ілона виклала на своїй сторінці в мережі, зібравши низку теплих слів: "Таки недарма сиділи на карантині", "Ілоночко, вітаю. Супер новина", "В цікавому стані давайте в журі. "Танці" не мають залишитися без вас", "Вітаю! "Танці з зірками" мають скасувати, адже вас там не буде. А як це без вас?".

Ілона Гвоздьова вагітна вдруге

Леся Нікітюк не стомлюється ділитися спекотними світлинами. Цього разу улюблена українська телеведуча позувала у спекотному топі, який виграшно підкреслив її бюст. Не дивно, що вона назбирала безліч компліментів під публікацією: "Шикарно виглядаєте. Захоплююсь", "Суперкрасуня", "Прекрасна Леді", "Леся, виходь заміж вже! Діток народжуй і плюнь на інсту!", "Красунечка! Обожнюю вас".

Леся Нікітюк продовжує постити гарячі фото

Напередодні свого 25-річчя учасниця шоу "Топ-модель по-українськи" Юлія Дихан поділилась зі своїми підписниками відвертою світлиною, яка відразу ж викликала бурхливе обговорення: "Ікона", "Красуня", "Максимум 18", "Воу-воу, легше там", "Шикарна дівчинка", "Тут і не видно особливо нічого, все дуже естетично", "Зазіхнула на славу Костромічової".

Учасниця Топ-модель по-українськи оголилась на камеру

Тіна Кароль не перестає вабити своїх підписників новими світлинами. На останній серії світлин вона, навіть, похизувалась сталевим пресом. Видно, карантин не пройшов даремно для співачки. Це зауважили і її підписники, засипавши поп-діву компліментами: "Яка красива", "Просто мати-вогінь", "Дуже гарні фото", "А пожежники сюди коли-небудь доїдуть? Тут усі горять", "Весь карантин Тіна качала прес".

Наостанок залишимо вам новий пост зірки "Танці з зірками" Ксенії Мішиної. Вона вирішила стати першою в Україні учасницею проєкту "Холостячка". Підозрюємо, що боротьба за її серце буде не менш запеклою, ніж за почуття холостяка-пілота Максима з останнього сезону. Що про це думають її підписники: "Це буде бомба", "Найкраща українська холостячка", "З Кріпосної у Холостячку", "Це цікаве рішення", "Ксенія, бажаю Вам зустріти свого гідного мужчину. Будьте щасливі!!! Буду за Вас тримати кулачки".

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