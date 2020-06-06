На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою
-
- 44
Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
Дивіться також: Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
Почнемо цього тижня зі спокусливої телеведучої Даші Трегубової. Просто гортайте серію світлин і насолоджуйтесь, адже кожен кадр – витвір мистецтва. Воно й не дивно, що її підписники засипали компліментами: "Кім Бессінджер просто відпочиває", "Приголомшлива", "Ви дуже красива жінка", "Така справжня! Фотографії крутезні", "Даша, ви нереально шикарно божественно красива матуся", "Дуже жіночно і красиво", "Взірець справжньої жінки".
Ми просто не могли оминути увагою ці радісну новину. Хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова очікує на другу дитину. Світлину, на якій позує вагітна красуня, Ілона виклала на своїй сторінці в мережі, зібравши низку теплих слів: "Таки недарма сиділи на карантині", "Ілоночко, вітаю. Супер новина", "В цікавому стані давайте в журі. "Танці" не мають залишитися без вас", "Вітаю! "Танці з зірками" мають скасувати, адже вас там не буде. А як це без вас?".
Леся Нікітюк не стомлюється ділитися спекотними світлинами. Цього разу улюблена українська телеведуча позувала у спекотному топі, який виграшно підкреслив її бюст. Не дивно, що вона назбирала безліч компліментів під публікацією: "Шикарно виглядаєте. Захоплююсь", "Суперкрасуня", "Прекрасна Леді", "Леся, виходь заміж вже! Діток народжуй і плюнь на інсту!", "Красунечка! Обожнюю вас".
Напередодні свого 25-річчя учасниця шоу "Топ-модель по-українськи" Юлія Дихан поділилась зі своїми підписниками відвертою світлиною, яка відразу ж викликала бурхливе обговорення: "Ікона", "Красуня", "Максимум 18", "Воу-воу, легше там", "Шикарна дівчинка", "Тут і не видно особливо нічого, все дуже естетично", "Зазіхнула на славу Костромічової".
Тіна Кароль не перестає вабити своїх підписників новими світлинами. На останній серії світлин вона, навіть, похизувалась сталевим пресом. Видно, карантин не пройшов даремно для співачки. Це зауважили і її підписники, засипавши поп-діву компліментами: "Яка красива", "Просто мати-вогінь", "Дуже гарні фото", "А пожежники сюди коли-небудь доїдуть? Тут усі горять", "Весь карантин Тіна качала прес".
Наостанок залишимо вам новий пост зірки "Танці з зірками" Ксенії Мішиної. Вона вирішила стати першою в Україні учасницею проєкту "Холостячка". Підозрюємо, що боротьба за її серце буде не менш запеклою, ніж за почуття холостяка-пілота Максима з останнього сезону. Що про це думають її підписники: "Це буде бомба", "Найкраща українська холостячка", "З Кріпосної у Холостячку", "Це цікаве рішення", "Ксенія, бажаю Вам зустріти свого гідного мужчину. Будьте щасливі!!! Буду за Вас тримати кулачки".
Вам сподобається: Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
21:51Audi пояснила, чому обмежує зарядки електромобілів на програмному рівні
-
21:24З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою
-
21:007 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Що буде з організмом, якщо щоночі користуватися смартфоном
-
20:23Представники цих професій зраджують найчастіше
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:51Користувачі мережі виявити секретну сторінку Бена Аффлека в інстаграмі
-
19:22Xiaomi Mi Band 5 з NFC працюватиме з картками Mastercard
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:41Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
18:00Гороскоп на 7 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Чи залежить тривалість життя від дієт: цікаве дослідження
-
17:14Відомий китайський геймер у 23 роки іде на пенсію: причина вас шокує
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:47Сомельє бідкаються: У Франції з вина робитимуть антисептики
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
15:53OPPO представила Reno4 Pro: надшвидка зарядка, 90 Гц і стереозвук
-
15:19Ці ознаки сигналізують про проблеми з печінкою
-
14:46Хто швидший: ентузіасти влаштували гонку між Lamborghini Urus і Audi RS6
-
14:17Холостяк Макс Михайлюк емоційно звернувся до фанаток
-
14:00Дерев'яне весілля: привітання з 5 річницею одруження і найкращі подарунки парі
-
13:46Настя Каменських розкрила головний секрет свого схуднення
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
12:42Знайдено найдавніший храм майя: як він виглядає
-
21:24З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
08:55Дівчата повторили культові знімки моделей в купальниках: 10 спекотних прикладів (18+)
- 05 червня
-
21:3210 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
13:0045 українських слів, які характеризують погоду
-
11:00Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують
-
09:25Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня
-
07:15Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі
- 04 червня
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
-
07:13Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 03 червня
-
21:50Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження
-
19:00Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
-
17:00Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
-
14:07Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять
-
13:20Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня: нові правила