Як спів за кермом впливає на ваше здоров'я

Водіїв можна поділити на два типи: ті, хто обожнюють співати за кермом і ті, хто терпіти не можуть це робити. Втім, науковці мають аргумент на користь співу. Тому ми наполегливо рекомендуємо не стримуватися!

Отже, спів за кермом дозволяє емоційно розрядитися за кермом. Це особливо актуально для тих водіїв, які годинами стоять у пробках, намагаючись дістатися з роботи додому або навпаки.

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Коли ми співаємо, ми відчуваємо приплив гарного настрою, що викликається глибоким і повільним диханням, а також підвищеною м'язовою активністю. Ми позбавляємось усієї напруги, а також почуваємось розслабленими. Принаймні так запевняє професор британського Кентерберійського університету Стівен Кліфф.

Спів за кермом розслабляє та заспокоює

Цікавим, до слова, є той факт, що спів за кермом по-різному впливає на молодих і старших водіїв. Принаймні про це свідчать результати досліджень в ізраїльському Університеті імені Бен-Гуріона.

Піддослідних змушували під контролем інструкторів їздити по 40 хвилин, але під час одних поїздок вони могли вмикати свою улюблену музику, а в інших – їздили в тиші або під інструментальну музику.

Виявилося, що молоді водії, які їздили під свою музику, робили значно більше помилок під час керування автомобілем. Вони надто сильно відволікалися на музику. За старшими та досвідченішими водіями цього не спостерігалося.

Відтак, якщо ви й хочете поспівати за кермом, – робіть це не на надто завантажених автомобілями дорогах, аби не в'їхати в когось під улюблений хіт. Бережіть себе та не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!

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