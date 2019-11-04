Експерти назвали одну ключову відмінність між чоловіком і жінкою за кермом

Німецький клуб автомобілістів ADAC опублікував у мережі мем, який неабияк сколихнув користувачів. На ньому зображена основна відмінність між чоловіками і жінками за кермом. Не погодитися з цією ілюстрацією просто неможливо!

Чим відрізняються чоловіки та жінки за кермом? Стосовно цієї теми є низка досліджень, спостережень та припущень, а також безліч мемів.

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Один із них став настільки популярним через те, що він ідеально ілюструє дійсність. Саме такими є чоловіки і жінки за кермом. І спробуйте-но не погодитися!

Отже, на колажі зображена атмосфера у квартирі та машину чоловіка і жінки. Якщо в оселі в чоловіка тотальний безлад, то у машині – стерильна чистота. Натомість, у жінки квартира сяє, а от у салоні автівки чорт ногу зломить ;)

Погоджуєтесь з мемом? Пишіть свою думку у коментарях!

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