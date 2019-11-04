З'явився калькулятор для розрахунку вартості розмитнення євроблях: як він працює

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов оголосив про запуск калькулятора, за допомогою якого можна розрахувати вартість розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

За словами Максима Нефьодова, калькулятор наразі перебуває на етапі тестування. "Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше, ніж очікувалось", – повідомив Нефьодов.

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Голова митниці пропонує українським водіям використовувати цей калькулятор, а якщо виникатимуть помилки у його роботі – повідомляти ДМС.

Онлайн калькулятор для розрахунку вартості розмитнення авто

За допомогою сервісу можна розрахувати, скільки податків потрібно заплатити за ввезення автомобіля з-за кордону, а також зорієнтуватися щодо вартості транспортного засобу за історичними даними в системі.

Як скористатись калькулятором

Крок 1

Уведіть по черзі характеристики транспортного засобу (марку, модель, країну походження, рік виготовлення, об'єм та тип двигуна, період використання автомобіля). Якщо необхідного варіанту немає у випадаючому списку – уведіть його вручну. Після заповнення всіх полів натисніть кнопку "Далі".

Крок 2

На другому кроці необхідно ввести ціну, за яку ви придбали транспортний засіб (якщо не впевнені в його вартості – можна ввести середню зважену ціну, яку запропонує калькулятор). Тут же доступна інформація про транспортний засіб, код товару і графік з історією цін на автомобіль з аналогічними характеристиками за минулі роки.

Крок 3

Ви отримуєте дані щодо всіх платежів, які маєте сплатити при розмитненні транспортного засобу.

Нагадаємо, що у вересні Рада на 3 місяці відтермінувала введення штрафів за порушення митного режиму перебування євроблях в Україні.

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