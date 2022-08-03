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Як смачно зварити молоду кукурудзу: 3 кроки, якими майже усі нехтують
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І дорослі, і діти з нетерпінням чекають на середину літа, аби поласувати солодкою та ароматною молодою кукурудзою. Разом з тим, не кожен вміє приготувати її так, щоб вона вийшла м'яка та соковита.
Традиційно качани варять у каструлі і часто подають як самостійну страву із сіллю великого помелу або зі шматочком свіжого вершкового масла. Але секрет смачної кукурудзи зовсім не у варіантах подачі. Фуд-блогерка Анастасія розповіла в Instagram, як правильно варити молоду кукурудзу, щоб вона була м'якою та дуже соковитою.
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Секрети приготування молодої кукурудзи
- Молоду кукурудзу очистіть. Проте лушпиння не викидайте, а викладіть його на дно каструлі, в якій плануєте варити качани. На лушпиння поставте саму кукурудзу.
- Залийте кукурудзу окропом та притисніть качани чимось важким (можна тарілкою).
- Ставте варити на 15-20 хвилин. Тоді вогонь вимкніть і дайте кукурудзі настоятися годину.
Смачного!
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