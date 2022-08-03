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Як смачно зварити молоду кукурудзу: 3 кроки, якими майже усі нехтують

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Як правильно варити молоду кукурудзу - фото 1
Як правильно варити молоду кукурудзу / unsplash

І дорослі, і діти з нетерпінням чекають на середину літа, аби поласувати солодкою та ароматною молодою кукурудзою. Разом з тим, не кожен вміє приготувати її так, щоб вона вийшла м'яка та соковита.

Традиційно качани варять у каструлі і часто подають як самостійну страву із сіллю великого помелу або зі шматочком свіжого вершкового масла. Але секрет смачної кукурудзи зовсім не у варіантах подачі. Фуд-блогерка Анастасія розповіла в Instagram, як правильно варити молоду кукурудзу, щоб вона була м'якою та дуже соковитою.

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Секрети приготування молодої кукурудзи

  • Молоду кукурудзу очистіть. Проте лушпиння не викидайте, а викладіть його на дно каструлі, в якій плануєте варити качани. На лушпиння поставте саму кукурудзу.
  • Залийте кукурудзу окропом та притисніть качани чимось важким (можна тарілкою).
  • Ставте варити на 15-20 хвилин. Тоді вогонь вимкніть і дайте кукурудзі настоятися годину.

Смачного!

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