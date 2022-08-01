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Суддя "МастерШеф" приготував персиковий гаспачо: рецепт літнього супу

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Суддя "МастерШеф" приготував персиковий гаспачо: рецепт літнього супу - фото 1

Володимир Ярославський закликає скуштувати холодний суп за оригінальним рецептом – персиковий гаспачо. Вам неодмінно сподобається, тож скуштуйте нову сезонну страву!

Кухар радить подавати цей суп зі шматочками хліба чи брускетою. Буде особливо смачно! Для гурманів є оригінальний варіант – подавати з креветками чи гребінцями.

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Інгредієнти (очищені):

  • 300 г томатів
  • 300 г персика
  • 50 г води
  • 10-15 г цукру
  • 10 г сік лимону
  • 75 г солодкого червоного перцю без шкірки
  • 25 г білого хліба без скоринок
  • 12-15 г гірчиці
  • 35 г смачної оливкової олії
  • Сіль на смак
  • Соус Табаско за бажанням

Рецепт персикового гаспачо:

  1. З персиків зніміть шкірку.
  2. У сотейник покладіть персик, воду, цукор і сік лимону. Доведіть до кипіння і варіть 3-7 хвилин. Готовий персик нехай охолоне.
  3. Зніміть з томатів шкірку.
  4. Червоний перець просто почистьте.
  5. Підготуйте хліб без скоринки.
  6. Так текстура супу була однорідною, без неприємних частинок шкірки з овочів чи хліба.
  7. У місткість покладіть усі продукти та добре перебийте блендером в однорідну текстуру. Скуштуйте і додайте сіль чи табаско на смак.
  8. Поставте до холодильника охолоджуватися.
  9. Можна подавати з невеликою кількістю "гарніру" з нарізаними шматочками червоного перцю і свіжого персика з оливковою олією і базиліком.

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