Суддя "МастерШеф" приготував персиковий гаспачо: рецепт літнього супу

Володимир Ярославський закликає скуштувати холодний суп за оригінальним рецептом – персиковий гаспачо. Вам неодмінно сподобається, тож скуштуйте нову сезонну страву!

Кухар радить подавати цей суп зі шматочками хліба чи брускетою. Буде особливо смачно! Для гурманів є оригінальний варіант – подавати з креветками чи гребінцями.

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Інгредієнти (очищені):

300 г томатів

300 г персика

50 г води

10-15 г цукру

10 г сік лимону

75 г солодкого червоного перцю без шкірки

25 г білого хліба без скоринок

12-15 г гірчиці

35 г смачної оливкової олії

Сіль на смак

Соус Табаско за бажанням

Рецепт персикового гаспачо:

З персиків зніміть шкірку. У сотейник покладіть персик, воду, цукор і сік лимону. Доведіть до кипіння і варіть 3-7 хвилин. Готовий персик нехай охолоне. Зніміть з томатів шкірку. Червоний перець просто почистьте. Підготуйте хліб без скоринки. Так текстура супу була однорідною, без неприємних частинок шкірки з овочів чи хліба. У місткість покладіть усі продукти та добре перебийте блендером в однорідну текстуру. Скуштуйте і додайте сіль чи табаско на смак. Поставте до холодильника охолоджуватися. Можна подавати з невеликою кількістю "гарніру" з нарізаними шматочками червоного перцю і свіжого персика з оливковою олією і базиліком.

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