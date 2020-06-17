Кабачкові мафіни: простий рецепт смачної страви

Кабачок зараз не лише з'явився у всіх магазинах, а й є дуже недооціненим овочем. Він не лише корисний і смачний, а й універсальний інгредієнт для незвичайних страв. Підготували легкий рецепт мафінів з кабачків, які точно сподобаються всім.

Кабачки можна не лише смажити та запікати, адже вони можуть бути основою для різноманітних солених і навіть солодких смаколиків. Цього разу пропонуємо вам приготувати кабачкові мафіни, які припадуть до душі навіть тим, хто не любить цукіні.

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Рецепт мафінів з кабачків

Інгредієнти:

Кабачки (1 великий)

Борошно (1 склянка)

Сир домашній (300 г)

Яйця (3 штуки)

Розпушувач (пів пачки)

Вершкове масло (100 г)

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Спосіб приготування:

Розтопити масло та змішати з сиром та яйцями до однорідної маси;

В окремому посуді поєднати розпушувач та борошно;

Натерти кабачок та додати до сирної маси;

Змішати всі інгредієнти до добре вимішати тісто;

Розігріти духовку до 180 градусів, помістити тісто у формочки для кексів та пекти 35-40 хвилин.

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