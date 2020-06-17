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Кабачкові мафіни: простий рецепт смачної страви

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Рецепт мафінів з кабачків

Кабачок зараз не лише з'явився у всіх магазинах, а й є дуже недооціненим овочем. Він не лише корисний і смачний, а й універсальний інгредієнт для незвичайних страв. Підготували легкий рецепт мафінів з кабачків, які точно сподобаються всім.

Кабачки можна не лише смажити та запікати, адже вони можуть бути основою для різноманітних солених і навіть солодких смаколиків. Цього разу пропонуємо вам приготувати кабачкові мафіни, які припадуть до душі навіть тим, хто не любить цукіні.

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Рецепт мафінів з кабачків

Інгредієнти:

  • Кабачки (1 великий)
  • Борошно (1 склянка)
  • Сир домашній (300 г)
  • Яйця (3 штуки)
  • Розпушувач (пів пачки)
  • Вершкове масло (100 г)
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Спосіб приготування:

  • Розтопити масло та змішати з сиром та яйцями до однорідної маси;
  • В окремому посуді поєднати розпушувач та борошно;
  • Натерти кабачок та додати до сирної маси;
  • Змішати всі інгредієнти до добре вимішати тісто;
  • Розігріти духовку до 180 градусів, помістити тісто у формочки для кексів та пекти 35-40 хвилин.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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