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Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
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Сьогодні, 11 січня відзначають Всесвітній день "дякую". З нагоди цього свята ми підготували для вас цікаву добірку фраз та слів, якими можна подякувати у різних кутках Землі.
"Дякую" англійською мовою
Можна використовувати стандартне "thank you" (сенк ю) або ж скорочене "thanks" (сенкс). Також фразу подяки можна розширити – "thanks very much" (сенкс вері мач) чи "thanks a lot" (сенкс е лот).
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Сказати "спасибі" на німецькій мові
У німецькомовних країнах, напевно, найпоширеніша версія – це фраза "Danke schön" (данке шьон). Якщо коротша версія, то "Danke" (данке), а більш офіційна – "Danke sehr" (данке зее).
Як подякувати французькою мовою
Якщо ви спілкуєтеся з французами, то послуговуйтеся простим "merci" (мерсі). Якщо ж цього вам не досить для подяки, то використовуйте "merci beaucoup" (мерсі боку), коли треба сказати "величезне вам спасибі".
Як сказати "спасибі" на італійській мові
В Італії ви можете дякувати словом "grazie" (граці). Якщо є потреба підсилити подяку, ти варто говорити "grazie mille" (граці міллє) чи "mille grazie" (міллє граці). А дослівно ця фраза означає "тисяча спасибі".
Сказати "дякую" іспанською мовою
Іспаномовні країни мають таке слово для подяки – "gracias" (грасіас чи грасіаз). Серед латиноамериканців "c" вимовляється як наша "с", а серед іспанців "c" схожа на середнє між нашими "с" та "з". Щоб посилити подяку, використовуйте "muchas gracias" (мучас грасіаз).
Подякувати португальською мовою
В Португалії, щоб подякувати, варто враховувати стать. Якщо чоловічої, то використовуй "o" на кінці – "obrigado" (обрігадо). Жіноча стать – "obrigada" (обрігада). У швидкій розмові важко визначити, що саме говорить співрозмовник.
"Спасибі" на японській мові
У Японії є кілька способів подяки. Найпоширеніший – "あ り が と う" (арігато). Офіційне та ввічливе "дякую" – "ど う も あ り が と う" (домо арігато). Розмовне та коротке "спасибі" – "ど う も" (домо). А ще є найофіційніша та найввічливіша форма подяки – "ど う も あ り が と う ご ざ い ま す" (домо арігато гозаймас).
"Дякую" на китайській мові
Якщо послуговуватися саме китайським мандарином, то найпоширеніший варіант – "谢谢 你" (с'є с'є ні). Коротший варіант "с'є с'є" означає "спасибі", а "с'є с'є ні" означає "спасибі тобі".
Подякувати корейською мовою
У Кореї найчастіше можна почути "감사 합니다" (камсахамніда). Це слово можна використовувати у розмовах з будь-ким: друзями, незнайомцями, старшими людьми тощо, адже це слово універсальне, формальне та виражає ввічливість. У розмові з людиною, яку знаєте досить добре, можна використовувати слово "고마워요" (комавайо).
Сказати "спасибі" мовою суахілі
Мовою народу суахілі "спасибі" перекладається як слово "asante" (асанте). Щоб посилити подяку, кажіть "asante sana" (асанте сана).
"Дякую" на хінді
У мові хінді є багато варіантів подяки. Для формальної подяки – "धन्यवाद" (дханєваад). У розмові з друзями та співрозмовникам молодшого віку – "शुक्रिया" (шикрія). Додавання "बहुत" (бахат) перед "धन्यवाद / शुक्रिया" (бахат дханєваад / шикрія) перетворить подяку в "спасибі величезне".
"Спасибі" на арабській мові
В арабських країнах є універсальне слово для подяки – "-شكرا" (шьокран). Для неформальної та емоційної розмови можна використовувати "شكرا جزيلا" (шьокран жазілян).
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