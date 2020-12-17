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Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати

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маловідомі українські слова - фото 1
маловідомі українські слова

У постійній рубриці "Говори красиво" на Радіо Максимум ми дізнаємося нові слова та вдосконалюємо свою українську. Є близько 300 тисяч слів у нашій мові, а скільки серед них невідомі більшості українців? Пізнаймо українську разом!

Сьогодні дізнаємося значенні діалектних слів, які часто можна почути від українців, які живуть у західній частині України.

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Ворожка – це сонечко, та сама червоно-чорна комаха з цяточками на крилах.

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Карменадлі – це смачна м'ясна страва, яку більшість називають відбивними.

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Брадрура – це духовка, у якій ви можете готувати смачну їжу.

Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати - фото 439514

Ґринджоли – це сани, якими можна возити людей, або ж санки, на яких катаються діти з гірок.

Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати - фото 439510

Порекло – це прізвисько, яким вас можуть називати друзі, колеги та інші.

Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати - фото 439515

Рондель – це сковорідка, а саме металева чи чавунна важка пательня, яку можна навіть у духовку ставити.

Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати - фото 439517

Калабаня – це калюжа, глибока яма з водою.

Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати - фото 439516

Алярмово – це швидко, а слово "Алярм" означає тривогу або ж вигук, який закликає терміново звернути увагу.

Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати - фото 439508

Вевериця – це білка, саме та руда тваринка, яка бігає гілками дерев.

Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати - фото 439509

Когут – це півень, з червоним гребінцем на голові та шпори.

Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати - фото 439511

До теми: Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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