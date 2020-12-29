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Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь

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молодіжний сленг - фото 1
молодіжний сленг

У традиційній рубриці "говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ ми зібрали популярні серед української молоді сленгові слова. Якщо ви часто чуєте ці слова у розмовах, проте досі не розумієте, що вони означають, то читайте далі. Ми пояснюємо, що ж це означає українською.

Сучасний молодіжний сленг – це здебільшого англомовні слова або їхні дещо змінені під українську мову версії. Проте ці слова залишаються невідомими загалу й подекуди навіть з контексту важко визначити, що ж насправді має на увазі людина, коли вживає такі вислови у своїй розмові.

І ще: Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху

Краш (від англійського "crush", що означає закоханість) – це людина, яка дуже подобається, викликає романтичні почуття.

Бачила сьогодні свого краша, він такий гарний!

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441157

Рофлити (від англійського "ROFL – rolling on the floor laughing", що означає качатися по підлозі від сміху) – це підсміюватися над кимось, веселитися.

Він образився на нас, бо ми рофлити весь урок.

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441155

Флейм (від англійського "flame", що означає полум'я) – це словесна війна в інтернеті, часто із застосуванням взаємних образ.

Ти бачив флейм між ними у коментарях до допису?

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441156

Шеймити (від англійського "shame", що означає присоромлювати, ганьбити) – це критикувати, засуджувати поведінку в Мережі.

Мені було так соромно! Вони мене зашеймили за мою останню фотографію.

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441159

Крінж (від англійського "cringe", що означає померти від сорому) – це така собі суміш між незручністю і соромом.

Я впала прям перед ним. Це був такий крінж!

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441160

Кріпово (від англійського "creepy", що означає моторошний, той, що кидає в тремтіння) – лячний, той, що викликає занепокоєння, незатишне відчуття або огиду.

За мною ввечері йшов якийсь чоловік, було дуже кріпово!

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441161

Токсік (від англійського "toxic", що означає отруйний) – своїми діями руйнувати віру в себе інших людей і робити їх існування некомфортним.

Я не можу з нею більше спілкуватися, вона дуже токсік...

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441162

Коммітити (від англійського "to commit", що означає брати на себе зобов'язання) – підтвердити свою участь у заході.

Мене не пустили на лекцію, бо я забула, що треба попередньо коммітити.

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441154

Меншити (від англійського "mention", що означає згадка) – мова йде про згадки в соцмережах або чатах.

Після фестивалю мене часто меншать у своїх постах.

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441163

Фіча (від англійського "feature", що означає характеристика) – функція, можливість.

Я завантажив нову фічу на комп'ютер, тепер набагато легше працювати.

Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь - фото 441158

До теми: Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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