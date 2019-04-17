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Як Сімпсони відреагували на приєднання до Disney: епічне відео

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Реакція Сімпсонів на те, що їх купив Дісней - фото 1
Реакція Сімпсонів на те, що їх купив Дісней

У мережі з'явився трейлер реакції персонажів Сімпсонів на те, що їх придбала корпорація Disney. Поки важко сказати, чи зміниться щось у культовому мультсеріалі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Компанія Fox офіційно стала частиною відомої корпорації Disney, і це не могли оминути увагою у Сімпсонах, які тепер також належать дітищу Волта Діснея. У мережі з'явився трейлер, у якому знайома родина намагається привітати нових "правителів".

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На фоні можна побачити статуї Дарта Вейдера, а також Роберт Айгер (Головний виконавчий директор The Walt Disney Company), а от кульки над будинком мають перекреслену назву Fox. До того ж, Гомер змушує всіх носити шапочки з вухами Міккі Мауса, а також стає жертвою Дамбо. Чи чекають позитивні зміни на відомий серіал - поки невідомо.

Реакція Сімпсонів на те, що їх купив Дісней:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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