Велика маленька брехня: трейлер другого сезону серіалу з Ніколь Кідман

У мережі з'явився трейлер до нового сезону серіалу Велика маленька брехня (Big Little Lies), де головні ролі грають відомі Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Меріл Стріп та інші. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телеканал HBO потішив шанувальників першим офіційним трейлером до другого сезону серіалу Велика маленька брехня (Big Little Lies). Дата виходу нових епізодів запланована вже на 9 червня.

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Сюжет розповідає про трьох звичайних матусь, які зі своїми сім'ями мешкають у передмісті біля узбережжя. Селеста, Мадлен та Джейн дружать, а також водять дітей до однієї школи. І все було б у порядку, якби на благодійному балі у школі не трапилось таємниче убивство. Тепер життя всіх трьох кардинально зміниться, і його важко назвати ідеальним.

Головні ролі грають: Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Різ Візерспун, Александр Скарсгорд, Адама Скотт, Зої Кравіц, Меріл Стріп та інші.

Велика маленька брехня, дивитись трейлер другого сезону онлайн:

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