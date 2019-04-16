Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Гра престолів 2019: фанати припустили, хто насправді Король Ночі

  • 33
Хто Король Ночі у Грі престолів - фото 1
Хто Король Ночі у Грі престолів / Healthy Topics

Фінальний сезон Гри престолів вже стартував і глядачі встигли оцінити 1 серію у ніч з 14 на 15 квітня. Епізод показав чимало зустрічей та розкрив кілька таємниць, змусивши прихильників висунути нову гіпотезу, хто ж такий Король Ночі. Обережно, спойлери!

1 серія 8 сезону Гри престолів не лише поставила новий рекорд, а й викликала шквал обговорення серед уважних фанатів. Кількість теорії щодо фентезі серіалу за мотивами саги Джорджа Мартіна і так неможливо вирахувати, а тепер вона поповнилась свіжим припущенням про особистість Короля Ночі, який впевнено захоплює королівства.

І ще: Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019

Обережно, попереду спойлери!

Гра престолів, дивитись трейлер 8 сезону онлайн:

Ким насправді є Король ночі у Грі престолів?

Перша серія фінального сезону показала один цікавий момент, а саме послання від Короля Ночі в замку Амберів. Білі блукачі вбили юного лорда і помістили на стіні в центрі доволі незвичайної фігури із людських кінцівок. Саме фігура вважається ключем до особистості глави крижаного антагоніста.

Ось як виглядає цей момент у серії:

Гра престолів 2019: фанати припустили, хто насправді Король Ночі - фото 321650

А це невеличка підказка, на що схожий візерунок:

Гра престолів 2019: фанати припустили, хто насправді Король Ночі - фото 321652

Річ у тому, що на останньому фото показано знак роду Таргарієнів. Не варто забувати, що Король Ночі колись теж був людиною, яку перетворили у блукача діти лісу. Не виключено, що він також був Таргарієном, а поява крижаного дракона - ще одне тому підтвердження.

Гра престолів 2019: фанати припустили, хто насправді Король Ночі - фото 321651

Це важливо: Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду

Джерело: kanobu
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • Вчора, 08:00
  • 62
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • Вчора, 12:14
  • 445
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1397888
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз