Гра престолів 2019: фанати припустили, хто насправді Король Ночі

Фінальний сезон Гри престолів вже стартував і глядачі встигли оцінити 1 серію у ніч з 14 на 15 квітня. Епізод показав чимало зустрічей та розкрив кілька таємниць, змусивши прихильників висунути нову гіпотезу, хто ж такий Король Ночі. Обережно, спойлери!

1 серія 8 сезону Гри престолів не лише поставила новий рекорд, а й викликала шквал обговорення серед уважних фанатів. Кількість теорії щодо фентезі серіалу за мотивами саги Джорджа Мартіна і так неможливо вирахувати, а тепер вона поповнилась свіжим припущенням про особистість Короля Ночі, який впевнено захоплює королівства.

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Обережно, попереду спойлери!

Гра престолів, дивитись трейлер 8 сезону онлайн:

Ким насправді є Король ночі у Грі престолів?

Перша серія фінального сезону показала один цікавий момент, а саме послання від Короля Ночі в замку Амберів. Білі блукачі вбили юного лорда і помістили на стіні в центрі доволі незвичайної фігури із людських кінцівок. Саме фігура вважається ключем до особистості глави крижаного антагоніста.

Ось як виглядає цей момент у серії:

А це невеличка підказка, на що схожий візерунок:

Річ у тому, що на останньому фото показано знак роду Таргарієнів. Не варто забувати, що Король Ночі колись теж був людиною, яку перетворили у блукача діти лісу. Не виключено, що він також був Таргарієном, а поява крижаного дракона - ще одне тому підтвердження.

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