Як швидко засинати і забути про проблеми із безсонням назавжди

Виявляється, для того, щоб швидко заснути, достатньо дихати за певною схемою. Цей метод розробили у Стародавній Індії в рамках вивчення практики медитації.

Такий спосіб дозволяє не спати, а перебувати в стані близькому до трансу. До того ж, виконувати його дуже просто.

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Спочатку потрібно зручно влаштуватися в ліжку і дихати через ніс протягом 4 секунд. Потім потрібно затримати дихання на 7 секунд, потім 8 секунд повільно видихати ротом. Дихати за такою схемою потрібно доти, поки ви не заснете.

Принцип дії такої техніки полягає в тому, що дихання в циклічному ритмі допомагає заспокоїти нервову систему. Це стародавня техніка, яку індійські йоги використовували під час медитації, щоб досягти максимально розслабленого стану.

Дихати за такою схемою потрібно доти, поки ви не заснете

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