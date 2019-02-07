Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених

Науковці відстежили, як впливає понаднормова робота на жінок та чоловіків, і виявили несподіваний зв'язок між професійним навантаженням та ожирінням, але лише у частини піддослідних.

Шведські експерти з Гетеборзького університету провели масштабне дослідження за участю понад 3800 осіб, яке тривало 20 років. Медики відстежували, як змінювалось навантаження на роботі та вага добровольців. Виявилось, що ожиріння пов'язане з понаднормовою працею. Піддослідні, які не могли виконати весь обсяг роботи за 8 годин, значно швидше набирали зайві кілограми.

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За даними експертів, і жінки, і чоловіки погладшали на 10%. Однак саме для представниць прекрасної статі надмірне навантаження стало причиною не просто зайвої ваги, а ожиріння.

"Поки ми встановили лише кореляцію, а не причино-наслідкові зв'язки, які б пояснювали схильність до ожиріння у жінок за збільшення робочого навантаження. Однак можна легко припустити, що висока зайнятість жінок, яким доводиться працювати і на роботі, і вдома, просто не дозволяє їм знайти час для себе", - відзначають учені.

Тому жінкам не варто зловживати понаднормовою роботою, адже це може серйозно нашкодити здоров'ю.

Перепрацювання на роботі призводить до ожиріння

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