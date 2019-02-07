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Замість кави: ідеальні напої, які збадьорять вранці

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Напої, які можуть замінити каву - фото 1
Напої, які можуть замінити каву

Набридла ранкова кава, але без неї важко прокинутись? Назвали кілька альтернатив ранкового напою, які зарядять енергією на весь день.

Надмірне вживання кави може не лише погіршити самопочуття, а й викликати залежність. Тому краще чергувати традиційний напій ранку з іншими, які можуть збадьорити зовсім не гірше.

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Цикорій. Він також містить кофеїн, а також має подібний смак. У свою чергу, цикорій має вдосталь вітамін B, тому зміцнює нервову систему, що дуже важливо вранці.

Каву можна замінити цикорієм - фото 306018
Каву можна замінити цикорієм

Імбирний час. Цей напій можна впевнено назвати корисним енергетиком. До того ж, тонізуючий ефект від нього триває значно довше, аніж від кави. Також такий час позитивно впливає на імунітет та обмінні процеси.

Імбирний чай як альтернатива кави - фото 306019
Імбирний чай як альтернатива кави

Чай з жасмином. Існує популярна думка, що цей напій насправді заспокоює, тому не надто підходить до сніданку. Але насправді він знижує рівень стресу, бореться з бактеріями та запаленнями, знижує рівень холестерину і навіть допомагає привести вагу у норму.

Чай з жасмином можна пити замість кави - фото 306020
Чай з жасмином можна пити замість кави

Вода з медом та лимоном. Важливо пам'ятати, що цей напій обов'язково має бути теплим, щоб зміцнити імунітет та прискорити метаболізм, а не навпаки.

Вода з медом та лимоном покращує метаболізм - фото 306021
Вода з медом та лимоном покращує метаболізм

Гранатовий сік. Він може швидко додати сил та енергії, а також багатий на кальцій, магній, калій та фосфор.

Гранатовий сік бадьорить - фото 306022
Гранатовий сік бадьорить

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Джерело: zdorovia
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