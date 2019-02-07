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Замість кави: ідеальні напої, які збадьорять вранці
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Набридла ранкова кава, але без неї важко прокинутись? Назвали кілька альтернатив ранкового напою, які зарядять енергією на весь день.
Надмірне вживання кави може не лише погіршити самопочуття, а й викликати залежність. Тому краще чергувати традиційний напій ранку з іншими, які можуть збадьорити зовсім не гірше.
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Цикорій. Він також містить кофеїн, а також має подібний смак. У свою чергу, цикорій має вдосталь вітамін B, тому зміцнює нервову систему, що дуже важливо вранці.
Імбирний час. Цей напій можна впевнено назвати корисним енергетиком. До того ж, тонізуючий ефект від нього триває значно довше, аніж від кави. Також такий час позитивно впливає на імунітет та обмінні процеси.
Чай з жасмином. Існує популярна думка, що цей напій насправді заспокоює, тому не надто підходить до сніданку. Але насправді він знижує рівень стресу, бореться з бактеріями та запаленнями, знижує рівень холестерину і навіть допомагає привести вагу у норму.
Вода з медом та лимоном. Важливо пам'ятати, що цей напій обов'язково має бути теплим, щоб зміцнити імунітет та прискорити метаболізм, а не навпаки.
Гранатовий сік. Він може швидко додати сил та енергії, а також багатий на кальцій, магній, калій та фосфор.
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