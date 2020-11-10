6 речей, на які ми даремно витрачаємо гроші

Часто ми купуємо речі, якими користуємося від сили кілька разів, а потім забуваємо про їхнє існування. Такі марні покупки можуть "вдарити" по бюджету, а користь від них буде мінімальна.

Полівітаміни

Користь прийому полівітамінів і спеціальних вітамінів для волосся, шкіри і нігтів не доведена. Зате доведено шкоду надлишку деяких вітамінів. Для прийому будь-яких мікроелементів необхідна консультація з лікарем. Звичайно, якщо ви хочете дотримуватися принципів доказової медицини.

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Пакети для сміття

Якщо ви купуєте їжу в супермаркетах і не носите для них свою полотняну сумку, то у вас неминуче з'являються пакети. Вони чудово підходять для сміття.

Мило шматочками

Таке мило пересушує шкіру, залишає неприємний наліт на сантехніці і незручне в зберіганні. До того ж великий запас рідкого мила і пляшечка з дозатором обійдуться набагато дешевше.

Сувеніри

Сувеніри з подорожей найбільш марна річ в домі. Ці статуетки і магніти захаращують інтер'єр і збирають пил. Спробуйте привозити щось функціональне, тоді ваш будинок буде наповнений унікальними речами. Ось чайник для заварювання з Італії, а тут лампа з блошиного ринку у Франції.

Кімнатні рослини

Уподобану в гостях квітку можна попросити відсадити для вас. Впевнені, у вас є друзі і родичі, які не відмовлять вам у такому проханні.

Стаціонарні телефони

Вигідні тарифи з необмеженою кількістю хвилин сьогодні є у всіх мобільних операторів. Нерозумно платити за вигідний безліміт на домашньому телефоні, коли ви рідко буваєте вдома, наприклад.

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