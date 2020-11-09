10 справ, які варто зробити до 10 ранку

Зібрали для вас список ранкових занять, які зададуть хороший тон на весь наступний день. Читайте далі та дізнайтеся, що ж саме вам потрібно зробити до 10 ранку.

Помедитуйте. Медитація або навіть проста вправа "Глибокий вдих-видих" допоможе вам почати свій день з почуття спокою. Замість того щоб лізти рукою до телефону і перевіряти ранкову пошту, витратьте пару хвилин на те, щоб посидіти в тиші.

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Подякуйте собі. Почніть свій день з подяки за те, що ви маєте. Ця практика навчить вас дуже важливому вмінню – бути вдячним самому собі за маленькі успіхи протягом 24 годин. Це зробить вас стійким до проблем, які виникають вдень.

Сплануйте, чим сьогодні зайнятися. Чим раніше складений ваш план на день, тим ефективніше і продуктивніше ви витратите свій час. Як тільки ви зробите це, залиште в розкладі час на те, щоб розв'язувати проблеми в міру їх надходження.

Випийте склянку води. Ваше тіло пробуджується зневодненим, тому дуже важливо насамперед випити трохи води. Це очистить організм від токсинів, зменшить відчуття голоду і ризик виникнення головного болю протягом дня.

Виконайте розтяжку. Дослідження показують, що ранкова розтяжка може підвищити вашу гнучкість, поліпшити кровообіг і зменшити стрес, що накопичився.

Послухайте музику. Починаючи свій день з прослуховування музики, ви отримаєте масу задоволення, підійміть собі настрій і заряд позитивної енергії на найближчу добу.

З'їжте здоровий сніданок. Скористайся додатковим ранковим часом, щоб дати своєму тілу підживлення. Це допоможе тобі зосередитися на роботі, а не на своєму буркітливому шлунку.

Посміхніться. Почніть свій день з посмішки перед дзеркалом у ванній кімнаті. Успішні люди завжди налаштовані позитивно.

Приберіть за собою після вечора. Іноді ми розкидаємо одяг по дому, залишаємо посуду в раковині та не прибираємо за собою сміття. Зате уявіть, як здорово, коли ви приходите додому і все прибраний і чисто. Ви можете просто відпочити та розслабитися.

Зробіть найважчу роботу в першу чергу. Насправді може здатися, що найкраще буде зробити купу дрібних справ з ранку, проте якщо ви спочатку розв'яжете найскладнішу задачу, то всі інші вирішаться ще швидше і краще.

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