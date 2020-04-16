Як швидко в Чикаго змінюється погода: фото здивувало мережу

Весна змусила багатьох замислитись, чи справді ця пора року приносить потепління. У США квітучий сезон перетворився на спосіб загартувати людей. Навіть за лічені години погода змінюється кардинально!

На платформі Reddit користувач з ніком pbjames23 поділився колажем з фото, яке яскраво демонструє весняний настрій у Чикаго. За короткий час допис зібрав понад 23 тисячі переглядів та понад 400 коментарів.

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"Сьогодні вранці в Чикаго була досить швидка зміна погоди", – відзначив автор під кадрами з вікна о 9:30 та об о 11:30. Всього за дві години засніжене місто перетворилось у сонячне із зеленими газонами. Коментатори додали, що подібна ситуація і в Центральній Європі, адже погодні гойдалки від снігопадів до спеки простежуються у багатьох країнах світу.

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